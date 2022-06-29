سياسة
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أردوغان يؤكد مواصلة مساعي حل أزمة الحبوب الأوكرانية.. وبايدن يعرب عن شكره
قال الرئيس التركي، إن بلاده تواصل مساعيها لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، باتباع "سياسة متوازنة". من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لأردوغان جراء "جهوده الرائعة" في سبيل نقل الحبوب من المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.
أردوغان يؤكد مواصلة مساعي حل أزمة الحبوب الأوكرانية.. وبايدن يعرب عن شكره
عبر بايدن عن شكره لأردوغان جراء جهوده الرائعة في سبيل نقل الحبوب من المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية / AA
29 يونيو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تواصل مساعيها لحل أزمة الحبوب الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، عبر اتباع "سياسة متوازنة".

جاء ذلك في تصريح أدلى به في بداية لقائه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "نواصل مساعينا لحل أزمة الحبوب باتباع سياسة متوازنة ونأمل حصد ثمارها".

وأوضح أردوغان أن الخطوات المزمع اتخاذها لتعزيز قوة الناتو، ستقدم إسهاماً خاصاً للملف الروسي الأوكراني.

في المقابل تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكر لنظيره التركي على جهوده الرامية إلى حل أزمة الحبوب.

وقال إنه عبر عن شكره لأردوغان جراء "جهوده الرائعة" في سبيل نقل الحبوب من المواني الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

كما تقدم بالشكر لأردوغان على توقيع تركيا مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما غلى الناتو.

وقال بايدن مخاطباً أردوغان "تؤدون عملاً رائعاً، وأريد أن أعبر عن شكري لكم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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