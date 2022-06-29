أعلنت وزارتا العدل والخزانة الأمريكيتيْن الأربعاء أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين جمدوا 330 مليار دولار من الأصول المملوكة للنخبة الروسية والبنك المركزي منذ الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا،.

وجُمدت 30 مليار دولار من أصول حكام ومسؤولين روس، فيما جُمد أيضا 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي، حسب بيان مشترك صادر عن الوزارتين.

وقال البيان إنه "في المئة يوم منذ أن التزم وزراء المالية والعدل والشؤون الداخلية والتجارة والمفوضون الأوروبيون، إعطاء الأولوية للموارد والعمل معاً لعزل الروس الخاضعين للعقوبات عن النظام المالي الدولي، حظر أعضاء REPO أو جمدوا أصولاً بقيمة أكثر من 30 مليار دولار مملوكة للروس الخاضعين للعقوبات.

وجرى تشكيل "REPO" أو ما تعرف بفرقة العمل الخاصة بفرض العقوبات على النخب والوكلاء والأوليغارشيين الروس في 17 مارس/آذار، بعد ثلاثة أسابيع من شن الهجوم العسكري على أوكرانيا، لزيادة الضغط على موسكو اقتصادياً على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب.

ويضم أعضاؤها كبار المسؤولين الماليين ومن وزارات العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية.

وأضاف البيان أن فرقة العمل الخاصة بفرض العقوبات على النخب والوكلاء والأوليغارشيين الروس (REPO) جمدت أيضاً أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار.

وذكرت الوزارتان في البيان أن عمل الفرقة "لم يكتمل بعد" وستواصل الفرقة تعقب أصول الروس المستهدفين بالعقوبات ومنعهم من تقويض الإجراءات المتخذة بحقهم.

وأضاف البيان: "نسعى لتعظيم تأثير العقوبات على الأشخاص والكيانات المحددة مع الحذر من التداعيات التي تؤثر على أسواق السلع العالمية والإمدادات الغذائية، والتي عطلتها روسيا من خلال اختيار مواصلة الحرب ضد أوكرانيا".