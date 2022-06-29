قالت روسيا الأربعاء إن النرويج فرضت قيوداً تمنع وصول البضائع إلى تجمعات سكنية للروس في أرخبيل سفالبارد بالقطب الشمالي، وهددت باتخاذ إجراءات للرد لم تحددها إذا لم تحل أوسلو هذه المشكلة.

وسفالبارد، التي تقع في منتصف الطريق بين ساحل شمال النرويج والقطب الشمالي، جزء من النرويج، لكن روسيا لها الحق في استغلال الموارد الطبيعية للأرخبيل بموجب معاهدة موقعة في عام 1920، وبعض المستوطنات هناك يسكنها الروس بشكل أساسي.

وقالت النرويج، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي لكنها تطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا، إن العقوبات لن تؤثر على نقل البضائع بالسفن إلى سفالبارد. لكن كثيراً من البضائع الموجهة للمستوطنات الروسية في الأرخبيل تمر أولاً عبر نقطة تفتيش تؤدي إلى بر النرويج الرئيسي المغلق أمام البضائع الخاضعة للعقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت القائم بالأعمال النرويجي للاحتجاج على القيود التي قالت إنها عطلت تسليم الإمدادات الحيوية، ومنها مواد غذائية وأجهزة طبية.

ووصفت الوزارة هذا الوضع بأنه "غير مقبول"، وحذرت من أن الإجراءات "غير الودية" ضد روسيا ستؤدي إلى "إجراءات للرد".