أعلن منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية، الدوحة، انتهت "بلا أي تقدم".

وانعقد على مدار يومين محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي بغية كسر الجمود بشأن كيفية إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال إنريكي مورا، في تغريدة على تويتر: "يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (أو ما يعرف بالاتفاق النووي)".

وأضاف: "لسوء الحظ، لم يتحقق بعد التقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي منسقاً. سنواصل العمل بجهد أكبر لإحياء اتفاق رئيسي لمنع الانتشار (السلاح النووي) ودعم الاستقرار الإقليمي”.