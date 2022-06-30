وقّعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، الأربعاء، عقداً مع مطبعة "بل نت" التركية، لطباعة 700 ألف نسخة من الطبعة الخامسة لمصحف قطر.

ووقّع العقد كل من مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة أحمد النعيمي ومدير المطبعة أرطغرل أوزتورك، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

والعقد ينص على أن تستغرق عملية الطباعة عاماً كاملاً من تاريخ التوقيع، وسيصل عدد المصاحف المطبوعة من مصحف قطر بجميع أحجامه مع اكتمال الطبعة الخامسة إلى نحو 3.4 مليون مصحف، منذ تدشين مصحف قطر عام 2010.

وأكد مستشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المشرف على طباعة مصحف قطر، خليفة بن جاسم الكواري، خلال مؤتمر صحفي، الحرص على الالتزام بأعلى المعايير في طباعة المصحف من حيث الأوراق ونوع الحبر والتجليد والزخرفة والألوان.

وأضاف أن اختيار المطبعة يخضع إلى معايير فنية دقيقة، وجرى اختيار المطبعة التركية لتوافر هذه المعايير فيها، وأنها قامت بطباعة الطبعتين الثالثة والرابعة لمصحف قطر.

وأفاد الكواري بأن الطبعة الخامسة تشتمل على ثلاثة أحجام، وهي الحجم الكبير مقاس 28×20 بواقع 150 ألف نسخة، و الحجم الوسط مقاس 20×14 بواقع 500 ألف نسخة، ثم الحجم الصغير مقاس 14×10 بواقع 50 ألف نسخة.

وأضاف أن هذه الطبعة ستوزع داخل قطر وللمسلمين حول العالم.

من جانبه، أعرب مدير طبعة "بل نت" التركية، أرطغرل أوزتورك، عن الفخر والاعتزاز بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لطباعة مصحف قطر في طبعته الخامسة.

وتابع أن المطبعة نجحت وبشكل متميز في الطبعتين الماضيتين، مؤكداً مواصلة طباعة المصحف وفق أفضل المعايير الفنية.