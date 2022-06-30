سياسة
2 دقيقة قراءة
كيف تتأهب بريطانيا لاحتمال انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء؟
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن المملكة المتحدة قد توقف إمداد أوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة، مع زيادة ضغوط الهجوم الروسي على أوكرانيا على إمدادات الطاقة العالمية.
كيف تتأهب بريطانيا لاحتمال انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء؟
الحكومة طلبت من مشغل الشبكة في البلاد ضمان حصولها على ما يكفي من الغاز الطبيعي / AFP
30 يونيو 2022

أفادت تقارير بأن بريطانيا قد توقف إمداد أوروبا بالغاز إذا تعرضت البلاد لنقص حاد في الأشهر المقبلة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الشبكة الوطنية للغاز قد توقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى هولندا وبلجيكا بموجب إجراءات الطوارئ مع زيادة ضغوط الهجوم الروسي على أوكرانيا على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن إغلاق خطوط الأنابيب سيكون جزءاً من خطة من أربع خطوات تشمل قطع الإمدادات عن المستخدمين الصناعيين الكبار ومطالبة المستهلكين بتقليل استهلاكهم المنزلي.

وطلبت الحكومة البريطانية من مشغل الشبكة في البلاد ضمان حصول بريطانيا على ما يكفي من الغاز الطبيعي لتدفئة المنازل والحفاظ على الأضواء مضاءة هذا الشتاء إذا خفضت روسيا الشحنات إلى أوروبا.

وقالت شركة "ناشونال غريد بي إل سي" في بيان لوكالة بلومبيرغإنها "سترسم مجموعة واسعة من السيناريوهات للاستعداد لاضطرابات محتملة في الإمدادات عندما يبدأ موسم التدفئة".

وفي حين أن بريطانيا لديها خطة طوارئ طويلة الأمد يجري اختبارها كل عام، إلا أنها لم تُستخدم أبداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us