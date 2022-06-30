سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئاسة التركية: حققنا مكاسب مهمة في القمة الرباعية بمدريد
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده حققت مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.
الرئاسة التركية: حققنا مكاسب مهمة في القمة الرباعية بمدريد
الرئاسة التركية: حققنا مكاسب مهمة في القمة الرباعية بمدريد / AA
30 يونيو 2022

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده حققت مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجمعت القمة كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عام حلف شمال الأطلسي"ناتو"، ينس ستولتنبرغ.

وأضاف ألطون في بيان، أن "جميع الأطراف في القمة الرباعية، أقرّت بضرورة التعاون معاً ضد تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه المختلفة"، مؤكداً: "حققنا مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مخاوفنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية".

وأوضح أن فنلندا والسويد تعهدتا بالوقوف إلى جانب تركيا ضد مظاهر الإرهاب كافة، وعدم دعم تنظيمات YPG/PKK و"كولن" الإرهابية.

كما أشار إلى أن البلدين تعهدا أيضاً برفع العقوبات والقيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، وتعزيز التعاون مع أنقرة في هذا المجال.

وشدد على أهمية ذكر تنظيم "غولن" الإرهابي في نقطة واحدة إلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل YPD/PKK/YPG، واصفاً ذلك بـ"النصر الواضح".

والثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us