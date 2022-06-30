قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده حققت مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجمعت القمة كلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عام حلف شمال الأطلسي"ناتو"، ينس ستولتنبرغ.

وأضاف ألطون في بيان، أن "جميع الأطراف في القمة الرباعية، أقرّت بضرورة التعاون معاً ضد تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه المختلفة"، مؤكداً: "حققنا مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مخاوفنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية".

وأوضح أن فنلندا والسويد تعهدتا بالوقوف إلى جانب تركيا ضد مظاهر الإرهاب كافة، وعدم دعم تنظيمات YPG/PKK و"كولن" الإرهابية.

كما أشار إلى أن البلدين تعهدا أيضاً برفع العقوبات والقيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، وتعزيز التعاون مع أنقرة في هذا المجال.

وشدد على أهمية ذكر تنظيم "غولن" الإرهابي في نقطة واحدة إلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل YPD/PKK/YPG، واصفاً ذلك بـ"النصر الواضح".

والثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.