سياسة
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ما قصة "طبق السَلطة" الذي أثار ارتباكاً في قمة الناتو بمدريد؟
صُدم المسؤولين الغربيين في قمة "الناتو"، عندما وجدوا ضمن قائمة وجبات الطعام، "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية".
ما قصة "طبق السَلطة" الذي أثار ارتباكاً في قمة الناتو بمدريد؟
رغم المفاجأة والارتباك، فقد بيع الطبق المثير للجدل خلال ساعات، ربما لقيمته الغذائية المرتفعة.  / Others
30 يونيو 2022

صُدم المسؤولين الغربيين في قمة "الناتو"، عندما وجدوا ضمن قائمة وجبات الطعام، "سلطة بطاطس على الطريقة الروسية".

وسادت حالة من الارتباك وسط المشاركين في القمة المنعقدة في مدريد لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقد وصل سعر الوجبة لـ8 يورو، وفق وكالة رويترز.

ورغم المفاجأة والارتباك، فقد بيع الطبق المثير للجدل خلال ساعات، ربما لقيمته الغذائية المرتفعة.

وفي 28 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت قمة حلف شمال الأطلسي بمدريد، وتستمر لمدة 3 أيام، للإعلان عن استراتيجية جديدة في التعامل مع روسيا بوصفها "تهديداً جماعياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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