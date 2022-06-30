سياسة
2 دقيقة قراءة
السيناتور الأمريكي غراهام: أدعم بيع مقاتلات "F-16" لتركيا حليفتنا المهمة
أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن دعمه بيع مقاتلات "F-16" إلى تركيا. وأوضح أنه بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر مع تركيا، إلا أن الأخيرة "حليف مهم" لدى الناتو.
السيناتور الأمريكي غراهام: أدعم بيع مقاتلات "F-16" لتركيا حليفتنا المهمة
السيناتور الأمريكي غراهام: أدعم بيع مقاتلات "إف 16" لتركيا حليفتنا المهمة لدى حلف الناتو / وزارة الدفاع التركية
30 يونيو 2022

أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن دعمه بيع مقاتلات "F-16" إلى تركيا.

وقال في تغريدة له عبر تويتر: "أدعم قرار إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بشأن دعم بيع مقاتلات F-16 لتركيا حليفتنا المهمة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)."

وأوضح أنه بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر مع تركيا، إلا أن الأخيرة "حليف مهم" لدى الناتو.

وأكد أن بيع مقاتلات "F-16" لأنقرة، سيخدم مصالح الأمن القومي لتركيا.

وشدد على أن تحديث تركيا لقواتها الجوية، سيكون لصالح أمن تركيا والولايات المتحدة والناتو، ولصالح الأمن الإقليمي.

والأربعاء، قالت سيليست والاندر، المستشارة المسؤولة عن شؤون الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلادها تدعم خطط تحديث أسطول تركيا الجوي بمقاتلات "F-16."

وفي مارس/آذار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز "F-16"، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us