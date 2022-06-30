أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن دعمه بيع مقاتلات "F-16" إلى تركيا.

وقال في تغريدة له عبر تويتر: "أدعم قرار إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن بشأن دعم بيع مقاتلات F-16 لتركيا حليفتنا المهمة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)."

وأوضح أنه بالرغم من الاختلافات في وجهات النظر مع تركيا، إلا أن الأخيرة "حليف مهم" لدى الناتو.

وأكد أن بيع مقاتلات "F-16" لأنقرة، سيخدم مصالح الأمن القومي لتركيا.

وشدد على أن تحديث تركيا لقواتها الجوية، سيكون لصالح أمن تركيا والولايات المتحدة والناتو، ولصالح الأمن الإقليمي.

والأربعاء، قالت سيليست والاندر، المستشارة المسؤولة عن شؤون الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلادها تدعم خطط تحديث أسطول تركيا الجوي بمقاتلات "F-16."

وفي مارس/آذار الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز "F-16"، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد.