سياسة
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"سنابتشات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها ستكون متاحة في دول عربية
أطلقت شبكة "سنابتشات" الأمريكية، نسخة مدفوعة من تطبيقها، في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.
"سنابتشات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها ستكون متاحة في دول عربية
قالت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إنّ الاشتراك في "سنابتشات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهرياً. / AP
30 يونيو 2022

أطلقت شبكة "سنابتشات" الأمريكية، الأربعاء، نسخة مدفوعة من تطبيقها، في مسعى لكسب مزيد من الأرباح على منصتها المتخصصة بالرسائل المصوّرة الزائلة.

وقالت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إنّ الاشتراك في "سنابتشات بلاس" يبلغ 4 دولارات شهرياً، ويتيح للمستخدم ميزات حصرية من بينها أولوية تلقّيه الدعم التقني وإتاحة ميزات تجريبية له قبل طرحها.

وأوضحت أنّ النسخة المدفوعة، ستكون مُتاحة بدايةً في أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير/شباط، عن أول أرباح ربعية لها، غير أنها أشارت بعد شهرين إلى أن التوقعات الاقتصادية أصبحت غير واضحة بشكل كبير.

وأفادت بأن أكثر من 332 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يستخدمون "سنابتشات" يومياً.

وقالت في منشورها إنّ "النسخة المدفوعة ستتيح لنا تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق، للمستخدمين الأكثر شغفاً بهذه المنصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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