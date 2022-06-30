سياسة
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"انتصار دبلوماسي" لتركيا.. أردوغان يُشيد بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد
أكّد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الناتو بمدريد، أن مذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد انتصار دبلوماسي لبلاده، لافتاً إلى أن البلدين "عليهما الإيفاء بوعودهما قبل إرسال المذكرة إلى البرلمان التركي".
"انتصار دبلوماسي" لتركيا.. أردوغان يُشيد بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد
أردوغان / Others
30 يونيو 2022

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن مذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد انتصار دبلوماسي لبلاده، لافتاً إلى أن البلدين "عليهما الإيفاء بوعودهما قبل إرسال المذكرة إلى البرلمان التركي".

وأشار أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي في ختام قمة حلف الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلى أن السويد أكّدت أنها ستعيد 73 إرهابياً مطلوباً إلى تركيا وستمنع نشاط التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

وقال أردوغان: "يجب التخلص من تنظيم PKK الإرهابي والتعاون الفعلي بين جميع الدول، ليس بالكلام فقط".

وحول مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا، شدّد أردوغان على أنها ستعود بالنفع على الدول الثلاث وعلى حلف الناتو.

وتابع: "إذا أردنا الحفاظ على حلف الناتو ورؤيته المشتركة فعلينا بناء هذه الرؤية على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة جماعياً"، مشدداً على "ضرورة فهم رؤية تركيا بالشكل الصحيح".

وواصل: "التحديات الأمنية تهدّدنا جميعاً، ولا يمكن القول إن التنظيمات الإرهابية تهدّد دولة بعينها، ويجب أن نأخذ موقفاً صريحاً من هذه العصابات التي تهدّد أمننا جميعاً".

وحول دور تركيا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا قال أردوغان إن "حلف الناتو يقدّم الدعم الكامل لأوكرانيا في الحرب الدائرة على أراضيها، وكلما طالت هذه الحرب زادت المآسي وأعداد الضحايا".

وأكد أن "حلف الناتو قدّم الشكر لتركيا على الدور الذي لعبته مع جميع الأطراف (روسيا وأوكرانيا) على طاولة واحدة".

وأردف: "يجب أن نكثّف جهودنا الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده حققت مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مكافحة الإرهاب، خلال القمة الرباعية التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجمعت القمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عامّ حلف شمال الأطلسي"ناتو" ينس ستولتنبرغ.

وأضاف ألطون في بيان أن "جميع الأطراف في القمة الرباعية أقرّت بضرورة التعاون ضد تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه المختلفة"، مؤكداً: "حققنا خلال القمة الرباعية مكاسب ملموسة ومحددة ومهمة حول مخاوفنا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن فنلندا والسويد تعهدتا بالوقوف إلى جانب تركيا ضد مظاهر الإرهاب كافة، وعدم دعم تنظيمات YPG/PKK وكولن الإرهابية.

كما أشار إلى أن البلدين تعهدا أيضاً برفع العقوبات والقيود المفروضة على الصناعات الدفاعية التركية، وتعزيز التعاون مع أنقرة في هذا المجال.

وشدّد على أهمية ذكر تنظيم كولن الإرهابي في نقطة واحدة إلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل YPD/PKK/YPG، واصفاً ذلك بـ"النصر الواضح".

والثلاثاء وقّعَت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

مصدر:TRT عربي
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