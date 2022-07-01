شدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضرورة بيع مقاتلات من طراز "F-16" لتركيا وتحديث أسطول تركيا من هذه المقاتلات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد الخميس.

وردّاً على سؤال عما إذا كان وعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان ببيع المقاتلات، أجاب بايدن: "ما قلته (لأردوغان خلال لقاء أمس) هو نفس ما قلته له في ديسمبر/كانون الأول (الماضي). علينا بيع مقاتلات F-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات، وعكس ذلك ليس من مصلحتنا".

وأضاف: "أبلغتهم أنني لم أغيّر موقفي منذ ديسمبر/كانون الأول".

وتابع: "نحتاج إلى موافقة الكونغرس (بشأن بيع طائرات F-16 لتركيا)، وأعتقد بإمكاننا الحصول عليها".

وأمس الأربعاء أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دعمه بيع مقاتلات "F-16" لتركيا.

فيما قالت سيليست والاندر، المستشارة المسؤولة عن شؤون الأمن الدولي في وزارة الدفاع الأمريكية، إن بلادها تدعم خطط تحديث أسطول تركيا الجوي بمقاتلات "F-16".

وفي مارس/آذار الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يُجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز "F-16"، وأن الأمور تسير إيجابياً في هذا الصدد.

في سياق آخر أوضح جو بايدن أن زيارته المقرر إجراؤها للشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز، سيلتقي فيها ملك السعودية ووليّ عهده محمد بن سلمان، لكن هذا ليس محور جولته للشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق بأزمة الطاقة بسبب انقطاع إمدادات النفط الروسي، قال بايدن إنه سيطلب "زيادة إنتاج النفط من دول الخليج ككل، لا من السعودية فقط".