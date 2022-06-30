سياسة
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السودان.. ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات الخميس إلى 6 قتلى
سقط ستة قتلى من المتظاهرين في أم درمان "برصاص قوات الأمن" السوداني، حسبما صرحت لجنة أطباء السودان المركزية، في ظل خروج حشود من المتظاهرين باتجاه القصر الرئاسي.
السودان.. ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات الخميس إلى 6 قتلى
5 قتلى في مظاهرات السودان وقوات الأمن تفض الاحتجاجات / AFP
30 يونيو 2022

أعلنت "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا مظاهرات الخميس المطالبة بالحكم المدني، إلى 6.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب: "وصل عدد شهداء اليوم إلى 6".

وأضافت: "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 108 شهداء الحق والحقيقة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة سقوط 5 قتلى خلال المظاهرات في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم.

وتشهد مختلف المدن السودانية بينها الخرطوم الخميس مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضاً لـ"الانقلاب العسكري"، دعت إليها "لجان المقاومة" (نشطاء).

ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التطورات، إلا أنها عادة تعلن التزامها حرية التعبير والتظاهر السلمي، وحرصها على نقل السلطة للمدنيين.

وخرج ألوف إلى الشوارع في السودان اليوم الخميس للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري. واستخدمت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود من المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء متفرقة من البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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