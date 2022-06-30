استدعت وزارة الخارجية الروسية الخميس سفيرة المملكة المتحدة في موسكو وأبلغتها احتجاجها على التصريحات "غير اللائقة" التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان إن موسكو أبلغت ديبورا برونرت، احتجاجها "الشديد" على "التصريحات غير اللائقة للسلطات البريطانية إزاء روسيا ورئيسها ومسؤوليها، وكذلك حيال الشعب الروسي".

وأضافت "في مجتمع مهذب، تفترض العادات الاعتذار عن تصريحات مماثلة"، منددة بـ"خطاب مهين غير مقبول".

وصرح جونسون لشبكة التلفزيون الألمانية "ZDF" مساء الثلاثاء: "لو كان بوتين امرأة وهو ليس كذلك كما هو واضح، فلا أظن أنه كان سيشن هذه الحرب الذكورية المجنونة، حرب عنيفة تهدف إلى اجتياح أوكرانيا".

وأضاف في ختام قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أن شن روسيا هذه الحرب "مثال ممتاز على ذكورية سامة".

وأكدت الخارجية الروسية لدى استدعائها السفيرة البريطانية أن "ترويج (المسؤولين البريطانيين) معلومات مضللة عن عمد، حول تهديدات مفترضة من الجانب الروسي باللجوء إلى الأسلحة النووية، غير مقبول".

وجاء هذا الموقف رداً على اتهام وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاربعاء، المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بـ"تهديد الجميع بأسلحة نووية" كل أسبوع.