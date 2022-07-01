سياسة
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"أشياء غريبة".. كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بالتسبب في تفشي كورونا
ادعت وسائل إعلام كورية شمالية أن انتشار وباء كوفيد-19 كان بعد ملامسة بعض الأشخاص "أشياء غريبة" حملتها الرياح من جارتها الجنوبية. ودعت السكان على المناطق الحدودية لتوخي الحذر. فيما لم يتأكد لدى منظمات الصحة العالمية، إذا كان ذلك ممكناً أم لا.
"أشياء غريبة".. كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بالتسبب في تفشي كورونا
كوريا الشمالية: "أشياء غريبة" قرب حدود كوريا الجنوبية سبب تفشي كوفيد / AFP
1 يوليو 2022

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن أول تفشٍّ تشهده لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين "لأشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، متهمة على ما يبدو جارتها بالمسؤولية عن انتشار العدوى في البلاد.

ومع إعلان كوريا الشمالية نتائج تحقيق أجرته أمرت السكان "بالتعامل بحذر مع الأشياء الغريبة التي تحملها الرياح وغيرها من الظواهر الجوية والبالونات في المنطقة الواقعة على طول خط الترسيم الفاصل والحدود".

ولم تذكر الوكالة كوريا الجنوبية على نحو مباشر، لكن منشقين وناشطين من كوريا الشمالية يرسلون منذ عشرات الأعوام بالونات من كوريا الجنوبية عبر الحدود شديدة التحصين تحمل منشورات ومساعدات إنسانية.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن شؤون ما بين الكوريتين إنه "من غير الممكن" أن يدخل الفيروس كوريا الشمالية عبر منشورات مرسلة عبر الحود.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "علمنا أن جندياً يدعى كيم ويبلغ 18 عاماً وطفلاً يدعى وي ويبلغ من العمر 5 أعوام لامسا أشياء غريبة بتل يحيط بثكنات وأحياء سكنية في إيفو-ري مطلع أبريل/نيسان". وأضافت أن الأعراض ظهرت عليهما ثم أثبتت الفحوصات إصابتهما بالفيروس.

وإيفو-ري منطقة في مقاطعة كومجان ج على الساحل الشرقي للبلاد بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية".

وقالت الوكالة إن بقية الإصابات بالحمى في البلاد حتى منتصف أبريل/نيسان كانت بسبب أمراض أخرى من دون ذكر تفاصيل.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن احتمال الإصابة بمرض كوفيد-19 عبر ملامسة أسطح أو مواد ملوثة بالفيروس منخفض بشكل عام لكنه ممكن.

وأعلنت كوريا الشمالية تسجيل 4570 إصابة بالحمى اليوم الجمعة وبلغ إجمالي الإصابات منذ نهاية أبريل/نيسان 4.74 مليون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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