سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد احتجاجات دموية.. حكومة الإكوادور تتوصل إلى اتفاق مع السكان الأصليين
أنهت جماعات السكان الأصليين في الإكوادور إضرابها العام بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات التي اتسمت في بعض الأحيان بالعنف.
بعد احتجاجات دموية.. حكومة الإكوادور تتوصل إلى اتفاق مع السكان الأصليين
توصلت حكومة الإكوادور والمجموعة الرئيسية للسكان الأصليين في البلاد إلى اتفاق لإنهاء 18 يوماً من الإضرابات العنيفة / AP
1 يوليو 2022

توصلت حكومة الإكوادور والمجموعة الرئيسية للسكان الأصليين في البلاد إلى اتفاق الخميس لإنهاء 18 يوماً من الإضرابات العنيفة التي أصابت البلاد بالشلل تقريباً، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقع الاتفاق الذي يتضمن خفض سعر الوقود وامتيازات أخرى وزير الحكومة فرانسيسكو خيمينيز وزعيم السكان الأصليين ليونيداس إيزا ورئيس مؤتمر الأسقفية المونسنيور لويس كابريرا الذي لعب دور الوسيط.

تنص الاتفاقية على أن أسعار البنزين ستنخفض بمقدار 15 سنتاً لتصل إلى 2.40 دولار للغالون، كما ستنخفض أسعار الديزل بنفس المقدار من 1.90 دولار للغالون إلى 1.75 دولار.

كما تضع الصفقة حدوداً لتوسيع مناطق التنقيب عن النفط وتحظر نشاط التعدين في المناطق المحمية والمتنزهات الوطنية ومصادر المياه.

أمام الحكومة الآن 90 يوماً لتقديم حلول لمطالب مجموعة السكان الأصليين.

قال كابريرا: ”لن يتحقق السلام الاجتماعي كما نأمل قريباً إلا من خلال الحوار مع إيلاء اهتمام خاص للمجتمعات المهمشة، مع احترام حقوق الجميع دائماً”.

ومضى محذراً من أنه ”إذا لم تَحْلُلْ سياسات الدولة مشكلة الفقراء، فإن الناس سينتفضون”.

وقال خيمينيز: ”نحن نعلم أن لدينا دولة بها الكثير من الانقسامات والكثير من المشكلات، والظلم الذي لم يُحل، مع قطاعات مهمة من السكان لا تزال مهمشة”.

بدأ الجانبان المفاوضات يوم الاثنين وبدا أن الاتفاق بات في متناول اليد حتى هجوم يُزعم أن سكان أصليين نفذوه ضد قافلة وقود أسفر عن مقتل ضابط عسكري وإصابة 12 آخرين، مما دفع الحكومة إلى التخلي عن المحادثات.

عزت السلطات بشكل مباشر 4 حالات وفاة إلى الإضراب الذي استمر 18 يوماً.

أطلق اتحاد القوميات الأصلية إضراباً وطنياً إلى أجل غير مسمى في 13 يونيو/حزيران، مطالباً بخفض أسعار الوقود وزيادة ميزانية الصحة والتعليم بالإضافة إلى تحديد أسعار بعض السلع، من بين مطالب أخرى.

وسط النقص المتزايد في الغذاء والوقود وخسائر الملايين للمزارعين وكبار رجال الأعمال اتفق الجانبان على بدء المفاوضات.

اتسمت الاحتجاجات بإغلاق طرق صارم منع نقل المواد الغذائية والوقود وحتى سيارات الإسعاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us