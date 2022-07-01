أطلق الجيش البريطاني حملة تجنيد جديدة تضم الروبوتات تحت عنوان "لا شيء يمكن أن يفعل ما يستطيع الجندي فعله".

ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر مشاركة الروبوتات في حرب مستقبلية داخل منطقة ذات تضاريس وعرة.

وتؤكد الحملة أن مستقبل الدفاع البريطاني يدعمه الجنود البشر رغم استخدام التقنيات الجديدة من قبل القوات في المعارك، وفقاً لصحيفة "ذي إندبندنت".

وقال مساعد مدير التجنيد في الجيش البريطاني العقيد نيك ماكنزي إن الحملة تهدف إلى "تبديد واحدة من الأساطير العديدة التي تحيط بالجيش البريطاني".

وأضاف: "نريد إخبار المجندين المستقبليين أنه بغض النظر عن التقدم التكنولوجي الذي نحققه، فإن ذكاء جنودنا أمر لا غنى عنه لمستقبل الجيش".

ونفي العضو المنتدب لشركة Capita Defense Fire and Security التي ساعدت في تطوير الحملة ريتشارد هولرويد إمكانية اعتماد الحرب المستقبلية على الروبوتات فقط، قائلاً: "كجندي سابق أعلم أن هذا لن يكون الحال أبداً".

وتابع: "يجب أن تعمل التكنولوجيا جنباً إلى جنب مع البراعة البشرية للجنود والأفراد"، موجهاً رسالة إلى الجنود قائلاً: "جيش المستقبل لا يزال بحاجة إليكم".