تركيا
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أردوغان يؤدي صلاة عيد الفطر بإسطنبول ويدعو إلى الوحدة في مواجهة ما يتعرض له الفلسطينيون
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد، في مسجد تشاملجه الكبير بمدينة إسطنبول، حيث التقى المواطنين وتحدث معهم عند دخوله المسجد، فيما أمّ صلاة العيد في المسجد رئيس الشؤون الدينية علي أرباش.
أردوغان يؤدي صلاة عيد الفطر بإسطنبول ويدعو إلى الوحدة في مواجهة ما يتعرض له الفلسطينيون
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد تشاملجه الكبير بإسطنبول / AA
30 مارس 2025

وفي كلمة عقب الصلاة، قال الرئيس أردوغان حول الأوضاع في فلسطين: "نرى ما يحدث هناك، وندعو الله أن يقهر الكيان الصهيوني الظالم”.

ودعا الرئيس التركي الجميع إلى الاتحاد والتعاضد في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

كما توجه إلى الله بالدعاء بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، وهنّأ الجميع بحلول عيد الفطر.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT Arabi
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