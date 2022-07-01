سياسة
2 دقيقة قراءة
"سنرى إن كانت ستوفي بوعدها".. أردوغان: السويد تعهّدت بتسليمنا 73 إرهابياً
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد سلمت بلاده 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابياً مطلوباً من قبل السلطات الأمنية التركية، وذلك في إطار التعهدات المدرجة بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد.
"سنرى إن كانت ستوفي بوعدها".. أردوغان: السويد تعهّدت بتسليمنا 73 إرهابياً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
1 يوليو 2022

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّ السويد سلمت بلاده 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابياً مطلوباً من قبل السلطات الأمنية التركية.

جاء ذلك في لقاء مع صحفيين أتراك عقب اختتام اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال إن "التعهدات المدرجة بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد مهمة، لكن الأهم تنفيذها، ونتعامل بحذر مع الأمر بصفتنا دولة طُعنت من ظهرها أكثر من مرة بمكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس التركي أنّه بعد مذكرة التفاهم الثلاثية سيكون من الصعب جداً على إرهابيي PKK و"كولن" تنفيذ حملات دعاية سوداء واستهداف المواطنين وشن هجمات.

وأضاف: "لأول مرة يجري إدراج التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية تجاه شعوبنا وأراضينا وقواتنا الأمنية ضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو".

والثلاثاء الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيراه الفنلندي بيكا هافيستو والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us