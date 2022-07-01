صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنّ السويد سلمت بلاده 4 إرهابيين من أصل 73 إرهابياً مطلوباً من قبل السلطات الأمنية التركية.

جاء ذلك في لقاء مع صحفيين أتراك عقب اختتام اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال إن "التعهدات المدرجة بمذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد مهمة، لكن الأهم تنفيذها، ونتعامل بحذر مع الأمر بصفتنا دولة طُعنت من ظهرها أكثر من مرة بمكافحة الإرهاب".

وأشار الرئيس التركي أنّه بعد مذكرة التفاهم الثلاثية سيكون من الصعب جداً على إرهابيي PKK و"كولن" تنفيذ حملات دعاية سوداء واستهداف المواطنين وشن هجمات.

وأضاف: "لأول مرة يجري إدراج التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية تجاه شعوبنا وأراضينا وقواتنا الأمنية ضمن المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو".

والثلاثاء الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيراه الفنلندي بيكا هافيستو والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.