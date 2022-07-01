سياسة
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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق بتسريبات أمنية حول عمليات ضد إيران
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أمراً بإجراء تحقيق في حادثة تسريب معلومات أمنية وعسكرية، تتعلق بعمليات ضد إيران. وكشفت التسريبات وفق وسائل إعلامية محلية وجود خلافات بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن الملف الإيراني.
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق بتسريبات أمنية حول عمليات ضد إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق في تسريبات أمنية حول عمليات ضد إيران / AA
1 يوليو 2022

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بإجراء تحقيقات حول مصدر تسريبات أمنية وعسكرية تتعلق بإيران.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة: "أوعز غانتس إلى الجهات المختصة في الوزارة بإجراء تحقيق للكشف عن مصدر التسريبات الأخيرة من مداولات مغلقة أجرتها الأجهزة الأمنية، والتي أساءت إلى سياسة الضبابية التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بمواجهة إيران".

وأضافت: "من بين هذه التسريبات نشر وجود خلافات في الرأي بين جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) وقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي والهجوم الإلكتروني على مصنع الحديد والصلب الإيراني واعتراض طائرات مسيّرة في العراق وزيارة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مصر".

ولفتت إلى أن "اسرائيل لا تعقّب عادة على أي هجمات تتعرض لها أهداف إيرانية في إيران أو سوريا، أو عن أي نشاط آخر يهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الأخيرة عن خلافات في الرأي بين قادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد حول اتفاق دولي محتمل مع إيران حول ملفها النووي.

كما ألمحت قناتا 12 و13 في إسرائيل إلى مسؤولية تل أبيب عن هجوم إلكتروني تعرض له مجمع مبارك للحديد والصلب في أصفهان بإيران.

وتمتنع إسرائيل رسمياً عن تبني أي هجمات تنفذها ضد أهداف إيرانية، بما في ذلك الهجمات الجوية في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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