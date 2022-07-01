سياسة
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في ظهور مفاجئ.. زعيم طالبان يدعو العالم للكفّ عن التدخل في شؤون أفغانستان
في ظهور مفاجئ له، دعا قائد حركة طالبان هبة الله أخوند، العالم إلى التوقف عن "التدخل" في الشؤون الأفغانية، مشيراً إلى أن الحلّ في بلاده يكمن في تطبيق الشريعة الإسلامية.
في ظهور مفاجئ.. زعيم طالبان يدعو العالم للكفّ عن التدخل في شؤون أفغانستان
الملا هبة الله أخوند زاده / Others
1 يوليو 2022

دعا القائد العامّ لحركة طالبان هبة الله أخوند زاده الجمعة العالم إلى التوقف عن "التدخل" في الشؤون الأفغانية، معتبرًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو مفتاح النجاح في بلاده.

وقال في خطاب استمرّ ساعةً ونقلته الإذاعة الرسمية: "يقولون لنا: لماذا لا تفعلون هذا؟ لماذا لا تفعلون ذاك؟ لماذا يتدخل العالم في شؤوننا؟ لن نقبل تعليمات من أحد في العالم، لن ننحني إلا لله العليّ القدير".

ورأى لتحقيق ذلك أنه "حان الوقت لتطبيق الشريعة"، طالباً من العلماء إدارة السلطة في هذا المجال.

وشدّد متحدثًا بنبرة ثابتة: "إذا طُبّقت الشريعة، فسيكون لدينا أمن وحرية ونظام إسلامي وكل ما نحتاج إليه".

وحذّر أخوند زاده من أن الأمم غير المسلمة لن تتقبل أبداً دولة إسلامية أصيلة، ومن ثم طلب منهم الاستعداد لمواجهة كثير من المحن، وقال: "لا يمكن أن تكون بين الإسلام والكفرة مصالحة".

وتَولَّى أخوند زاده الكلام في اجتماع لشخصيات دينية دعا إليه نظام الحركة لتعزيز شرعيته، علماً أنه لم يسبق أن صُوّر علناً منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب الماضي، ويعيش عادة في عزلة في قندهار جنوبيّ البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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