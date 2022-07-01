أدرجت الولايات المتحدة امرأة بلغارية تلقب بـ"ملكة العملات الرقمية" ضمن قائمة أكثر 10 أشخاص مطلوبين في العالم بتهمة الاحتيال.

وروجا إغناتوفا، متهمة بالوقوف وراء أكبر مخطط احتيال في التاريخ عن طريق خداع ملايين المستثمرين الذين اشتروا ما قيمته أربعة مليارات دولار من عملة "OneCoin" الرقمية التي أسستها إغناتوفا في وقت سابق.

ووفقاً للمدعين العامين فقد حققت عملة "OneCoin" عائدات بقيمة 3.4 مليار يورو، بين عامي 2014 و2016، من دون أن يكون لها قيمة حقيقية ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء.

من جانبه رصد مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها 100 ألف دولار، مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال إغناتوفا، المختفية عن الأنظار منذ عام 2017.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك مايكل درسكول القول إن إغناتوفا، وهي مواطنة ألمانية تعيش في بلغاريا، أنشأت "OneCoin" في عام 2014 وعملت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وزعمت في وقت ما أن لديها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مستثمر.

والشهر الماضي وضعت السلطات في الاتحاد الأوروبي، إغناتوفا، على قائمة المطلوبين وعرضت مكافأة قدرها خمسة آلاف يورو (5200 دولار) مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليها.

كما اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة شقيق إغناتوفا، كونستانتين، في مارس/آذار عام 2019، بولاية كاليفورنيا حيث اعترف بتورطه في تهم الاحتيال وغسيل الأموال.