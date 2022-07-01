سياسة
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"ملكة العملات الرقمية".. أمريكا تطارد متورطة بأكبر عملية احتيال في التاريخ
الولايات المتحدة تدرج امرأة ضمن قائمة أكثر 10 أشخاص مطلوبين في العالم بتهمة الاحتيال. ووفقاً للمدعين العامين فقد حققت عملة "OneCoin"، التي أسستها روجا إغناتوفا، عائدات بقيمة 3.4 مليار يورو، بين عامي 2014 و2016، دون أن يكون لها قيمة حقيقية.
"ملكة العملات الرقمية".. أمريكا تطارد متورطة بأكبر عملية احتيال في التاريخ
مكتب التحقيقات الفدرالي رصد مكافأة قدرها 100 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات عن روجا إغناتوفا / AFP
1 يوليو 2022

أدرجت الولايات المتحدة امرأة بلغارية تلقب بـ"ملكة العملات الرقمية" ضمن قائمة أكثر 10 أشخاص مطلوبين في العالم بتهمة الاحتيال.

وروجا إغناتوفا، متهمة بالوقوف وراء أكبر مخطط احتيال في التاريخ عن طريق خداع ملايين المستثمرين الذين اشتروا ما قيمته أربعة مليارات دولار من عملة "OneCoin" الرقمية التي أسستها إغناتوفا في وقت سابق.

ووفقاً للمدعين العامين فقد حققت عملة "OneCoin" عائدات بقيمة 3.4 مليار يورو، بين عامي 2014 و2016، من دون أن يكون لها قيمة حقيقية ولا يمكن استخدامها لشراء أي شيء.

من جانبه رصد مكتب التحقيقات الفدرالي مكافأة قدرها 100 ألف دولار، مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال إغناتوفا، المختفية عن الأنظار منذ عام 2017.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي في نيويورك مايكل درسكول القول إن إغناتوفا، وهي مواطنة ألمانية تعيش في بلغاريا، أنشأت "OneCoin" في عام 2014 وعملت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وزعمت في وقت ما أن لديها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مستثمر.

والشهر الماضي وضعت السلطات في الاتحاد الأوروبي، إغناتوفا، على قائمة المطلوبين وعرضت مكافأة قدرها خمسة آلاف يورو (5200 دولار) مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليها.

كما اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة شقيق إغناتوفا، كونستانتين، في مارس/آذار عام 2019، بولاية كاليفورنيا حيث اعترف بتورطه في تهم الاحتيال وغسيل الأموال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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