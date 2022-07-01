كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، النقاب، الجمعة، عن استمرار تساقط الحجارة، من أعمدة المسجد الأقصى القديم، في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة "الأوقاف" في تدوينة على صفحتها في "فيسبوك": "استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم، في المسجد الاقصى المبارك، دون معرفة الأسباب".

ويقع المسجد الأقصى القديم، أسفل المصلى القِبلي المسقوف.

وأضافت: "ما زالت دائرة الأوقاف الإسلامية تُطالب شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى إلا أن الشرطة ما زالت تماطل بذلك".

وأرفقت دائرة الأوقاف الإسلامية تدوينتها بصورة وشريط فيديو قصير، يُظهر تساقط حجارة في المسجد الأقصى القديم.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعقيباً فورياً على ما ذكرته "الأوقاف".

وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (الجهة المشرفة على دائرة الأوقاف)، في مدينة القدس، قد قال في بيان سابق أصدره يوم 23 يونيو/حزيران الماضي، إنه يتابع "بخطورة بالغة"، "حفريات" تُجريها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى".

وذكر في بيان أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول أن سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية تجريان منذ فترة "حفريات مريبة وغامضة" في محيط المسجد الأقصى، بخاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية.

ويتبع مجلس الأوقاف، في القدس، لوزارة الأوقاف الأردنية.