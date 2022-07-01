سياسة
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لو كنت الرئيس لعدت سيراً من مدريد.. معارض يوناني ينتقد الحكومة بقمة الناتو
قال أليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا (ائتلاف اليسار الراديكالي) المعارض في اليونان، إن السياسة الخارجية التي اتبعتها الحكومة لم تنجح في قمة الناتو التي عقدت في مدريد ، وأضاف: "لو كنت رئيس الوزراء سأعود سيراً على الأقدام من مدريد".
لو كنت الرئيس لعدت سيراً من مدريد.. معارض يوناني ينتقد الحكومة بقمة الناتو
المعارض اليوناني أليكسيس تسيبراس ينتقد أداء رئيس الوزراء في قمة الناتو / Reuters
1 يوليو 2022

قال أليكسيس تسيبراس زعيم حزب سيريزا (ائتلاف اليسار الراديكالي) المعارض في اليونان، إن السياسة الخارجية التي اتبعتها الحكومة لم تنجح في قمة الناتو التي عقدت في مدريد، وأضاف: "لو كنت رئيس الوزراء لعدت سيراً على الأقدام من مدريد".

وفي حديثه لقناة OPEN TV، قيّم تسيبراس قمة الناتو التي عُقدت في مدريد في إطار السياسة الخارجية لليونان، وانتقد بشدة تصريحات الحكومة بأنها راضية عن نتائج القمة.

وأضاف: "هل نحن سعداء برفع حظر الأسلحة من فنلندا والسويد عن تركيا؟ هل يمكن القول إننا سعداء بأن الرئيس أردوغان لم يطرح السيادة على الجزر اليونانية على جدول الأعمال؟".

وأشار زعيم حزب سيريزا إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "اتبع سياسة خارجية خطيرة استمرت من الهزيمة إلى الهزيمة".

وفيما يتعلق بطلب اليونان الرسمي شراء طائرة F-35 من الولايات المتحدة الأمريكية ، قال تسيبراس إن رئيس الوزراء اليوناني "يعلن عن برنامج التسلح في كل مرة للتستر على الهزائم ".

ووصف تسيبراس النهج الإيجابي للرئيس الأمريكي بايدن في بيع طائرات F-16 لتركيا بأنه فشل لحكومة ميتسوتاكيس، وقال: "ما نراه في القمة يجب أن يقلقنا. القضية ليست فقط بيع طائرات F-16، ولكن الدعم الكامل (الممنوح لتركيا) ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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