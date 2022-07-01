سياسة
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زيادة جديدة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 30 في المئة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 30%، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولاراً).
زيادة جديدة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 30 في المئة
أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 30 في المئة / AA
1 يوليو 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 30%، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولاراً).

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، الجمعة، أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 1 يوليو/تموز الحالي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.

وكان أردوغان قد أعلن في 16 ديسمبر/كانون الثاني 2021 أن الحد الأدنى لأجور العاملين خلال عام 2022، سيكون 4 آلاف و250 ليرة بزيادة 50% مقارنة بما كان عليه خلال 2021، قبل أن يعلن اليوم رفعه لـ5 آلاف و500 ليرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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