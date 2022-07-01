وقع المهاجم المصري محمد صلاح عقداً جديداً "طويل الأمد" مع ناديه الإنجليزي "ليفربول" كما أعلن الأخير رسمياً الجمعة.

وقال صلاح الذي بلغ الثلاثين من عمره الشهر الماضي "شعوري رائع وانا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيراً أنجز كل شيء".

وأضاف "استغرق تجديد العقد بعض الوقت، لكن الآن وبعد أن حصل هذا الأمر يتعين علينا التركيز على المستقبل".

وتابع "لا شك بأنكم لاحظتم بأن الفريق في تطور مستمر في السنوات الخمس او الست الأخيرة، والموسم الفائت كنا قاب قوسين او أدنى من إحراز أربعة ألقاب، لكن للأسف في الأسبوعين الأخيرين من الموسم فقدنا لقبين"، في إشارة إلى دوري الأبطال الذي خسر ليفربول مباراته النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، والدوري المحلي الذي خسر معركته بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي.

وأوضح "أجرينا تعاقدت جديدة ويتعين علينا مواصلة العمل وأن نتمتع بالإيجابية للمنافسة على جميع الألقاب مجدداً".

وبث ليفربول شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقياً في الهواء الطلق أمام بركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول رقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كما نشر موقع ليفربول الرسمي صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".

ورحب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، بتجديد عقد صلاح بقوله "انه ينتمي إلينا. هذا هو ناديه. أنا متأكد من أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من التألق لصلاح، وهذا ليس بالأمر القليل، لأنه على مدى السنوات الخمس الأخيرة بلغ مرتبة الاساطير معنا".

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2023، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وكانت مطالب الأجر الخاصة بالمهاجم البالغ من العمر 30 عاماً حجر عثرة، لكن وفداً سافر للقاء اللاعب الذي لا يزال يقضي حالياً إجازة في البحر المتوسط، وتوصل إلى اتفاق يقال إنه يجعل من صلاح المهاجم الأعلى أجراً في تاريخ الريدز.

وذكر الصحفي المتخصص في صفقات الانتقال فابريزيو رومانو أن تجديد صلاح عقده مع ليفربول جاء بعد مفاوضات مكثفة قادها المدرب الألماني يورغن كلوب.

ووفقاً لرومانو، فقد تضمن عقد صلاح الجديد زيادة في راتبه الأسبوعي من قرابة 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 261 ألف دولار) إلى 350 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 420 ألف دولار)، ليكون أعلى لاعبي ليفربول أجراً.

وذكرت تقارير صحافية بأن صلاح مدد عقده حتى يونيو/حزيران عام 2025.

وسجل صلاح 156 هدفاً في 254 مباراة خاضها في صفوف الـ"ريدز" في مختلف المسابقات منذ انتقاله من روما قبل خمس سنوات.

وكان صلاح ونظراً لوصول المفاوضات إلى حائط مسدود، أعلن عشية خوض فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (خسرها صفر-1) في مايو/أيار الماضي، بأنه سيبقى في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده الموسم المقبل من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدده من عدمه.

قال حينها "لا أريد التحدث عن (تجديد) العقد. سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، سنرى ماذا سيحصل بعد ذلك".

كان صلاح عام 2020 أحد اللاعبين الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب له في الدوري الممتاز منذ ثلاثين عاماً، بعد عام من مساهمته أيضاً في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تجديد عقد صلاح كجرعة معنوية هائلة لليفربول الذي خسر جهود مهاجمه المتألق السنغالي ساديو ماني، المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وكان ليفربول قد أجرى صفقة ممتازة بتعاقده مع المهاجم الأوروغوياني الدولي داروين نونيز، من بنفيكا البرتغالي، مقابل صفقة يمكن أن تصل إلى 100 مليون يورو، وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثهامبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.