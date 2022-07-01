قرر المجلس الأعلى للآثار في مصر، إلزام المصريين بإظهار بطاقة الهوية عند دخول المناطق الأثرية في أنحاء البلاد كافة، اعتباراً من الجمعة الأول من يوليو/تموز.

ووفق القرار سيتوجب على المصريين إظهار بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) لمن هم فوق 18 عاماً أو برفقة ولي الأمر، على أن يصاحب طلاب المدارس مشرف لهم.

كذلك تقرر رفع سعر تذاكر دخول الأماكن الأثرية اعتباراً من الأول من يوليو/تموز أيضاً.

ويأتي قرار إظهار البطاقة الشخصية بعد انتشار عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة تظهر تحرشاً بسائحات.

ومنذ أسابيع، نشرت سائحة أجنبية مقطعاً على حسابها في تيك توك، ويحمل اسم travel_to_recover فيديو لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وعلقت عليه قائلة إن "الأهرامات موقع أثري جميل جداً يستحق الزيارة، لكنه في الوقت نفسه خطير وغير مريح".

وفي مايو/أيار الماضي، وقعت حادثة تحرش جماعي بسائحتين في الأهرامات أيضاً، أوقفت الشرطة عقبها بعض المعتدين وكان غالبيتهم من القصر.