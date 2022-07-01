سياسة
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طرابزون التركية تستقبل أول رحلة طيران شارتر سعودية
بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا، استقبلت ولاية طرابزون التركية أول رحلة طيران شارتر قادمة من السعودية على متنها قافلة مكونة من 172 سائحاً.
طرابزون التركية تستقبل أول رحلة طيران شارتر سعودية
طرابزون التركية تستقبل أول رحلة طيران شارتر سعودية / AA
1 يوليو 2022

استقبلت ولاية طرابزون التركية، الجمعة، أول رحلة طيران شارتر (رحلات الطيران العارض) قادمة من السعودية بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن طائرة ركاب قادمة من العاصمة السعودية الرياض حطّت في مطار طرابزون، وعلى متنها قافلة مكونة من 172 سائحاً.

وقدم نائب مدير الثقافة والسياحة مصطفى أسان، ورئيس فرع اتحاد وكالات السفر التركية في منطقة شرق البحر الأسود فولكان كانتارجي، الورود لبعض الركاب وطاقم الطائرة.

وقال كانتارجي: "استقبلت الولاية أول رحلة شارتر وستستمر الرحلات الجوية المباشرة في الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أن هناك زيادة كبيرة في الإمكانات السياحية لكل من طرابزون ومنطقة شرق البحر الأسود في السنوات الأخيرة.

ولفت كانتارجي إلى أن الموسم السياحي الحالي يشهد إقبالاً كثيفاً.

وتعد طرابزون الواقعة في منطقة البحر الأسود في تركيا أبرز الوجهات المفضلة لدى السياح العرب والخليجيين على وجه الخصوص.

وتشتهر المدينة بمعالمها السياحية الرائعة وطبيعتها الساحرة، كما تعرف إقبالاً على شراء العقارات، بخاصة من قبل السياح الخليجيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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