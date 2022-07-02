سياسة
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احتجاجات بالولايات المتحدة لمقتل شاب من أصل إفريقي برصاص الشرطة
خرجت تظاهرات غاضبة في الولايات المتحدة بعد مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة الاثنين في أكرون بولاية أوهايو بعد محاولة اعتقاله.
احتجاجات بالولايات المتحدة لمقتل شاب من أصل إفريقي برصاص الشرطة
احتجاجات في الولايات المتحدة إثر مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي برصاص الشرطة
2 يوليو 2022

أثار مقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة الاثنين في أكرون بولاية أوهايو تظاهرات غاضبة الجمعة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شمالي الولايات المتحدة.

وقُتل جايلاند ووكر (25 عاماً) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن السائق الشاب أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة.

وأضافت: "تصرفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت" و"أطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به" خلال فراره.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على سلاح في السيارة التي تركها السائق الشاب.

وقد أوقِف إدارياً عناصر الشرطة المعنيون بمقتله في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.

كذلك فُتِح تحقيق داخلي حسب ما أكدت الشرطة التي يُفترض أن تنشر في قابل الأيام تسجيلات الكاميرات التي كانت بحوزة عناصرها.

ولم تعطِ الشرطة تفاصيل في شأن إطلاق النار. لكن وفقاً لوسائل إعلام محلية أطلق ثمانية شرطيين أكثر من 90 رصاصة باتجاه ووكر.

وقالت منظمة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على تويتر: "أصابوه 60 مرة".

وطالبت عائلة ووكر السلطات بإعطائها توضيحات، داعية خلال مؤتمر صحفي لأن تظل التظاهرات الغاضبة سلمية، وذلك في وقت بدأ متظاهرون يتجمعون فيه منذ الأربعاء خارج مبنى البلدية ومركز الشرطة في أكرون المعروفة بكونها مسقط رأس نجم كرة السلة ليبرون جيمس.

وقال محامي الأسرة بوبي ديسيلو أمام الصحافة: "لم يكن وحشاً، لم يكن شخصاً شارك في جريمة بحياته".

وقرر مجلس المدينة الخميس إلغاء مهرجان سنوي كان منتظراً في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة العيد الوطني (4 يوليو/تموز)، معتبرة أن "الوقت ليس مناسباً للاحتفالات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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