سياسة
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"فيفا" يكشف عن تكنولوجيا جديدة بمونديال "قطر 2022".. ما هي؟
تطبيق تكنولوجيا شبه آلية جديدة كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عنها، تساعد الحكام في تحديد وضعيات التسلل بكأس العالم "قطر 2022".
"فيفا" يكشف عن تكنولوجيا جديدة بمونديال "قطر 2022".. ما هي؟
مونديال قطر 2022: اعتماد تقنية "نصف آلية" لكشف التسلل / AFP
2 يوليو 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجمعة عن تطبيق تكنولوجيا شبه آلية تساعد الحكام في تحديد وضعيات التسلل في كأس العالم "قطر 2022".

وذكر "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني أن تقنية التسلل النصف آلية ستوفر لطاقم التحكيم تنبيها آلياً بوجود حالة تسلل بدقة شديدة، كما أنها ستحسن عملية التواصل مع المشجعين داخل الاستادات ومن خلف شاشات التليفزيون.

وأشار "فيفا" إلى أن التقنية الجديدة جرى اختبارها في كأس العرب 2021، وكأس العالم للأندية 2021.

وتستخدم هذه التكنولوجيا 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان.

كما سيكون للكرة الرسمية لمونديال قطر "الرحلة" دوراً رئيسياً في تطبيق التقنية، إذ ستُحدد الشريحة المثبتة فيها بدقة مكان تسديد الكرة، قبل الإقرار بوقوع التسلل من عدمه.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو: "لقد جاءت هذه التكنولوجيا ثمرة لثلاث سنوات من البحث والاختبار في سبيل تقديم الأفضل للمنتخبات واللاعبين والمشجعين الوافدين إلى قطر أواخر هذه السنة، ونحن فخورون جداً بهذا العمل الذي نتطلع إلى أن يرى العالم فوائده في كأس العالم FIFA قطر 2020".

وأضاف: "سيلتزم فيفا تسخير التكنولوجيا لصالح تحسين لعبة كرة القدم على جميع المستويات، وما استخدام التكنولوجيا شبه الآلية للتسلل في كأس العالم بقطر إلا خير دليل على ذلك".

وكان مونديال 2018 في روسيا شهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، وقد أثبتت هذه التقنية نجاحها بشكل كبير لتُعمم على جميع بطولات "فيفا" والمسابقات الكبرى المحلية في أوروبا.

ويقام كأس العالم في قطر هذا العام بداية من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 من شهر ديسمبر/كانون الأول، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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