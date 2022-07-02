سياسة
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قصف إسرائيلي يوقع جرحى في طرطوس غربي سوريا
قال مصدر عسكري في النظام السوري إن قصفاً إسرائيلياً بالصواريخ استهدف محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس أدى إلى وقوع عدد من الجرحى وبعض الخسائر المادية.
قصف إسرائيلي يوقع جرحى في طرطوس غربي سوريا
قصف إسرائيلي سابق استهدف المنطقة الجنوبية في سوريا / Others
2 يوليو 2022

قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن مدنيين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ على عدد من المداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في النظام قوله: "نحو الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية.

وبشكل متكرر تستهدف إسرائيل أهدافاً داخل الأراضي السورية تقول إنها مراكز لوجستية لنقل الأسلحة تتبع "مليشيات إيرانية"، وسبق أن استهدفت الشهر الماضي مطار دمشق الدولي ما أثار حفيظة موسكو التي تنسق معها عادة بشأن تلك الضربات، في حين يكتفي النظام السوري بإدانتها والتوعد بالرد عليها في الوقت المناسب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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