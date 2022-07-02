قالت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" إن مدنيين أصيبا جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ على عدد من المداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في النظام قوله: "نحو الساعة 6.30 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من فوق البحر المتوسط غرب مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية.

وبشكل متكرر تستهدف إسرائيل أهدافاً داخل الأراضي السورية تقول إنها مراكز لوجستية لنقل الأسلحة تتبع "مليشيات إيرانية"، وسبق أن استهدفت الشهر الماضي مطار دمشق الدولي ما أثار حفيظة موسكو التي تنسق معها عادة بشأن تلك الضربات، في حين يكتفي النظام السوري بإدانتها والتوعد بالرد عليها في الوقت المناسب.