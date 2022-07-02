لقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم عندما وقع زلزال بقوة 6.1 درجة في جنوب إيران بساعة مبكرة السبت. وفي وقت لاحق تعرضت المنطقة لزلزالين بلغت شدة أحدهما 6.3 درجة والآخر 6.1 درجة.

وقال مهراد حسن زاده مدير إدارة الطوارئ في إقليم هرمزجان على الساحل الإيراني المطل على الخليج للتليفزيون الرسمي: "توفي خمسة أشخاص جراء الزلزال... وجرى حتى الآن نقل 12 إلى المستشفى.. نفذت عملية إنقاذ ونقدم الآن الخيام كإسكان طوارئ".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الزلزال دمر قوية ساية خوش بالقرب من ساحل إيران على الخليج.

وأضافت أن زلزالين أحدهما بقوة 6.3 درجة والآخر بقوة 6.1 درجة أعقبا الزلزال الأول بالإضافة إلى أكثر من عشرة توابع.

ونقلت الوكالة عن فؤاد مراد زاده حاكم ولاية بندر لنجة قوله إن "جميع الضحايا لقوا حتفهم في الزلزال الأول ولم يصب أحد في الزلزالين التاليين لأن الناس كانوا بالفعل خارج منازلهم".

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.