قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية بوني وصلت إلى اليابسة بالقرب من حدود نيكاراجوا وكوستاريكا مساء يوم الجمعة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء نيكاراجوا وكوستاريكا السبت إلى جانب فيضانات وانهيارات طينية تمثل خطراً على الحياة.

وأضاف المركز أن من المرجح أن تضعف العاصفة بعد عبورها اليابسة لتشتد مرة أخرى فوق شرق المحيط الهادي ليل السبت والأحد.

وقال المركز إن العاصفة كانت محملة برياح تقترب سرعتها من 85 كيلومتراً في الساعة مع هبات أعلى قبل أن تصل إلى اليابسة.