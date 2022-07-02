سياسة
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شاهد | العاصفة الاستوائية بوني تصل إلى اليابسة قرب نيكاراجوا وكوستاريكا
وصلت العاصفة الاستوائية بوني إلى اليابسة بكل من نيكاراجوا وكوستاريكا، في حين من المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء البلدين إلى جانب فيضانات وانهيارات طينية تمثل خطراً على الحياة.
شاهد | العاصفة الاستوائية بوني تصل إلى اليابسة قرب نيكاراجوا وكوستاريكا
العاصفة الإستوائية بوني تصل إلى اليابسة قرب حدود نيكاراجوا وكوستاريكا / AFP
2 يوليو 2022

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية بوني وصلت إلى اليابسة بالقرب من حدود نيكاراجوا وكوستاريكا مساء يوم الجمعة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء نيكاراجوا وكوستاريكا السبت إلى جانب فيضانات وانهيارات طينية تمثل خطراً على الحياة.

وأضاف المركز أن من المرجح أن تضعف العاصفة بعد عبورها اليابسة لتشتد مرة أخرى فوق شرق المحيط الهادي ليل السبت والأحد.

وقال المركز إن العاصفة كانت محملة برياح تقترب سرعتها من 85 كيلومتراً في الساعة مع هبات أعلى قبل أن تصل إلى اليابسة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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