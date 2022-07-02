سياسة
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خلال الأسبوعين الماضيين.. جدري القرود بأوروبا يتضاعف 3 مرات
حذر هانز كلوغ رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن الإصابات بجدري القردة تضاعفت ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وحث الدول على فعل مزيد لضمان أن المرض النادر سابقاً لن يصبح مستوطناً في القارة.
خلال الأسبوعين الماضيين.. جدري القرود بأوروبا يتضاعف 3 مرات
الصحة العالمية: تضاعف حالات جدري القرود في أوروبا
2 يوليو 2022

حذر هانز كلوغ رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن الإصابات بجدري القردة تضاعفت ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وحث الدول على فعل مزيد لضمان أن المرض النادر سابقاً لن يصبح مستوطناً في القارة.

وقال كلوغ في بيان إنه توجد حاجة إلى مزيد من الجهود على الرغم من قرار المنظمة التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن التفشي المتصاعد للمرض لا يستدعي أن يعلن حالة طوارئ صحية عالمية.

وأضاف كلوغ: ”العمل العاجل والمنسق أمر حتمي إذا أردنا الانعطاف إلى زاوية في السباق لوقف الانتشار المستمر للمرض”.

حتى الآن أُبلغ عن أكثر من 5000 إصابة بجدري القردة في أكثر من 51 دولة في أنحاء العالم، وفقاً للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضح كلوغ أن عدد الإصابات في أوروبا يمثل نحو 90% من إجمالي الإصابات العالمية، مشيراً إلى أن 31 دولة بالمنطقة الأوروبية التابعة للمنظمة سجلت إصابات.

كما ذكر كلوغ أن البيانات الواردة لمنظمة الصحة العالمية تظهر أن 99% من الإصابات بين الرجال، وأن غالبية هذه الإصابات بين رجال يمارسون الجنس مع رجال.

لكنه قال إنه يوجد حالياً ”أعداد محدودة” من الإصابات بين المخالطين للأسر، بما في ذلك الأطفال.

أبلغ معظم الأشخاص عن أعراض للمرض تشمل الطفح الجلدي والحمى والإعياء وآلام العضلات والقيء والقشعريرة.

وحذر العلماء من أن أي شخص على اتصال بدني من كثب مع أشخاص مصابين بجدري القرود أو ملابسهم أو ملاءات الأسرّة الخاصة بهم، معرض لخطر العدوى بغض النظر عن توجهه الجنسي.

يعتقد أن الفئات الضعيفة مثل الأطفال والسيدات الحوامل أكثر عرضة للمعاناة من إصابة خطيرة بالمرض.

ونقل نحو 10% من المرضى إلى المستشفيات لتلقي العلاج أو العزل، بينما أودع شخص واحد وحدة العناية الفائقة. ولم يُبلغ عن وفيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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