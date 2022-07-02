أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت عن وفاة الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاماً) من بلدة إذنا/الخليل في سجن "الدامون".

وفي بيان له قال النادي: "يؤكد نادي الأسير الفلسطيني نبأ استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاماً) من بلدة إذنا/الخليل في سجن "الدامون" من دون معرفة ظروف استشهادها حتى اللحظة".

وحمل نادي الأسير "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله، وعن مصير الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار نادي الأسير إلى أن "الأسيرة سعدية فرج الله اعتقلت في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، وهي أم لثمانية أبناء، وهي موقوفة حتى الآن"، لافتاً إلى أنه "بارتقاء الشهيدة الأسيرة سعدية يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 230 شهيداً".

وأكد أن "حالة من التوتر الشديد سادت أقسام الأسرى في السجون، وتكبيرات وطرقاً على الأبواب، عقب استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله".

من جهته حمّل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إسرائيل مسؤولية وفاة فرج الله، مضيفاً: "فجعنا صباح هذا اليوم بهذا الخبر الصادم، والذي يأتي في سياق الجرائم العنصرية الانتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا".

تجدر الإشارة إلى أن الأسيرة سعدية فرج الله من بلدة إذنا الخليل أكبر الأسيرات سناً في السجون الإسرائيلية، وهي معتقلة من شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، وهي أم لـ8 من الأبناء وجدة لأحفاد.

وتعتقل إسرائيل 32 فلسطينية من بين نحو 4700 فلسطيني في سجونها، وفق معطيات لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.