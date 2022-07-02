سياسة
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تركيا.. صادرات يونيو/حزيران تسجّل رقماً قياسياً في تاريخ البلاد
أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن صادرات بلاده بلغت خلال يونيو/حزيران الماضي 23.4 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً على صعيد صادرات نفس الشهر في تاريخ البلاد.
تركيا.. صادرات يونيو/حزيران تسجّل رقماً قياسياً في تاريخ البلاد
موش: صادراتنا خلال يونيو/حزيران الماضي بلغت 23.4 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 18.5% / AA
2 يوليو 2022

أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن صادرات بلاده بلغت خلال يونيو/حزيران الماضي 23.4 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً على صعيد صادرات نفس الشهر في تاريخ البلاد.

وفي كلمة خلال فاعلية أقيمت السبت بولاية أرضروم (شمال شرق) قال موش إن النجاح الذي حققته تركيا عام 2021 استمر في أول 6 شهور من العام الجاري أيضاً.

وقال موش: "صادراتنا خلال يونيو/حزيران الماضي بلغت 23.4 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".

وأشار إلى أن الرقم يعد رقماً قياسياً على المستوى الشهري، وأن إجمالي صادرات تركيا في النصف الأول من العام الجاري بلغ بذلك 126 مليار دولار.

وحول قيمة الواردات قال موش إنها بلغت في الشهر الماضي 31.6 مليار دولار، منها 8.1 مليار دولار للطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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