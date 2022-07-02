سياسة
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صور | أعزاز السورية تستضيف أول بطولة للملاكمة
مدينة أعزاز السورية، تشهد أول بطولة في رياضة الملاكمة، بمشاركة 60 رياضياً. من جانبه قال مدير مكتب الاتحاد الرياضي في أعزاز، إنهم سيواصلون تنظيم البطولات الرياضية في المنطقة رغم قلة الإمكانيات المتاحة.
صور | أعزاز السورية تستضيف أول بطولة للملاكمة
أول بطولة  في رياضة الملاكمة، بمشاركة 60 رياضيا في مدينة إعزاز / مواقع التواصل
2 يوليو 2022

اُقيمت في مدينة أعزاز السورية، أول بطولة في رياضة الملاكمة، بمشاركة 60 رياضياً.

وشارك في البطولة التي نظمها اتحاد أعزاز الرياضي، أندية رياضية من مناطق بنش، وسرمدا، والدانا، وعفرين، وأعزاز.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، أشاد سامر غنيم، وهو أحد حكام الفعالية، بمستوى التنظيم رغم كونها أول بطولة ملاكمة تستضيفها أعزاز.

وأضاف أن الحياة الرياضية في المناطق المحررة شمالي سوريا كافة تشهد تطوراً كبيراً.

بدوره، قال مدير مكتب الاتحاد الرياضي في أعزاز، أحمد العمر، إن المدينة استضافت أول بطولة ملاكمة، حيث شارك فيها 60 رياضياً من 5 أندية.

وأشار إلى أنهم سيواصلون تنظيم البطولات الرياضية في المنطقة رغم صعوبة الإمكانيات المتاحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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