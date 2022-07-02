اُقيمت في مدينة أعزاز السورية، أول بطولة في رياضة الملاكمة، بمشاركة 60 رياضياً.

وشارك في البطولة التي نظمها اتحاد أعزاز الرياضي، أندية رياضية من مناطق بنش، وسرمدا، والدانا، وعفرين، وأعزاز.

وفي حديث مع وكالة الأناضول، أشاد سامر غنيم، وهو أحد حكام الفعالية، بمستوى التنظيم رغم كونها أول بطولة ملاكمة تستضيفها أعزاز.

وأضاف أن الحياة الرياضية في المناطق المحررة شمالي سوريا كافة تشهد تطوراً كبيراً.

بدوره، قال مدير مكتب الاتحاد الرياضي في أعزاز، أحمد العمر، إن المدينة استضافت أول بطولة ملاكمة، حيث شارك فيها 60 رياضياً من 5 أندية.

وأشار إلى أنهم سيواصلون تنظيم البطولات الرياضية في المنطقة رغم صعوبة الإمكانيات المتاحة.