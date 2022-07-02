احتل الفرعون المصري ونجم كرة القدم محمد صلاح المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، بعد أن جدد عقده مع ناديه ليفربول إلى موسم 2025، ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي كله.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، يقدر أجر صلاح بنحو 484 ألف دولار أمريكي، وبه يتفوق صلاح على كل من النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي، كيفن دي بروين، إذ يتقاضى كل منهما ما يعادل 466 ألف دولار أمريكي أسبوعياً.

ووفق الترتيب الذي نشره موقع "غيف مي سبورت"، أصبح صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، إذ يتقاضى كيليان مبابي، في باريس سان جيرمان مليون و200 ألف دولار كأجر أسبوعي.

ويتقاضى ليونيل ميسي، في باريس سان جيرمان، مليون و162 ألف دولار أسبوعياً، فيما يتقاضى نيمار، في باريس سان جيرمان مبلغ 733 ألف دولار أسبوعياً. وياتي محمد صلاح، في المركز الرابع ليتقاضى 484 ألف دولار كأجر أسبوعياً في ناديه ليفربول.

وكيفين دي بروي، يأتي في المركز الخامس، بأجر 466 ألف دولار في الأسبوع من ناديه مانشستر سيتي. وكريستيانو رونالدو، يأتي في المركز السادس إذ يتقاضى 466 ألف دولار كأجر أسبوعي في ناديه مانشستر يونايتد.

فيما يأتي ديفيد دي خيا، في المركز السابع بأجر 453 ألف دولار أسبوعياً، في مانشستر يونايتد. وإيرلينغ هالاند، بأجر 453 ألف دولار أسبوعياً في مانشستر سيتي.

أما أنطوان غريزمان، فاحتل المركز التاسع وفق تصنيف المجلة والذي يتقاضى 430 ألف دولار في الأسبوع، في أتلتيكو مدريد.

وروبرت ليفاندوفسكي، في المركز العاشر، لاعب بايرن ميونخ، ويتقاضى أجر 423 ألف دولار أسبوعياً.

ووقع صلاح عقده الجديد مع ليفربول بعد مفاوضات طويلة وشاقة حدثت على مدى الأشهر الأخيرة، وكان عقد صلاح القديم سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

والجمعة بث ليفربول على موقع تويتر، شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقياً في الهواء الطلق أمام بِركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول رقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كذلك نشر الموقع الرسمي لليفربول صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".