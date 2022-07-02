سياسة
3 دقيقة قراءة
صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً.. على من تفوق؟
احتل الفرعون المصري ونجم كرة القدم محمد صلاح المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، بعد أن جدد عقده مع ناديه ليفربول إلى موسم 2025، ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي كله. تعرف التفاصيل.
صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً.. على من تفوق؟
يقدر أجر صلاح بنحو 484 ألف دولار أمريكي وفق وسائل إعلام بريطانية / AFP
2 يوليو 2022

احتل الفرعون المصري ونجم كرة القدم محمد صلاح المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، بعد أن جدد عقده مع ناديه ليفربول إلى موسم 2025، ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي كله.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، يقدر أجر صلاح بنحو 484 ألف دولار أمريكي، وبه يتفوق صلاح على كل من النجم البرتغالي ولاعب مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، ونجم مانشستر سيتي، البلجيكي، كيفن دي بروين، إذ يتقاضى كل منهما ما يعادل 466 ألف دولار أمريكي أسبوعياً.

ووفق الترتيب الذي نشره موقع "غيف مي سبورت"، أصبح صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، إذ يتقاضى كيليان مبابي، في باريس سان جيرمان مليون و200 ألف دولار كأجر أسبوعي.

ويتقاضى ليونيل ميسي، في باريس سان جيرمان، مليون و162 ألف دولار أسبوعياً، فيما يتقاضى نيمار، في باريس سان جيرمان مبلغ 733 ألف دولار أسبوعياً. وياتي محمد صلاح، في المركز الرابع ليتقاضى 484 ألف دولار كأجر أسبوعياً في ناديه ليفربول.

وكيفين دي بروي، يأتي في المركز الخامس، بأجر 466 ألف دولار في الأسبوع من ناديه مانشستر سيتي. وكريستيانو رونالدو، يأتي في المركز السادس إذ يتقاضى 466 ألف دولار كأجر أسبوعي في ناديه مانشستر يونايتد.

فيما يأتي ديفيد دي خيا، في المركز السابع بأجر 453 ألف دولار أسبوعياً، في مانشستر يونايتد. وإيرلينغ هالاند، بأجر 453 ألف دولار أسبوعياً في مانشستر سيتي.

أما أنطوان غريزمان، فاحتل المركز التاسع وفق تصنيف المجلة والذي يتقاضى 430 ألف دولار في الأسبوع، في أتلتيكو مدريد.

وروبرت ليفاندوفسكي، في المركز العاشر، لاعب بايرن ميونخ، ويتقاضى أجر 423 ألف دولار أسبوعياً.

ووقع صلاح عقده الجديد مع ليفربول بعد مفاوضات طويلة وشاقة حدثت على مدى الأشهر الأخيرة، وكان عقد صلاح القديم سينتهي في 30 يونيو/حزيران 2023، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

والجمعة بث ليفربول على موقع تويتر، شريط فيديو يظهر فيه صلاح مستلقياً في الهواء الطلق أمام بِركة سباحة وهو يطالع رسائل نصية على هاتفه الجوال قبل أن يرتدي قميص ليفربول رقم 11 ويقول بصوته "صلاح سيبقى".

كذلك نشر الموقع الرسمي لليفربول صورة لصلاح وعلى رأسه تاج وعبارة "ملكنا المصري سيبقى معنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us