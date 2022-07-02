سياسة
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358 ألف حاج من جنسيات مختلفة يصِلون إلى المدينة المنورة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول ما يزيد عن 358 ألف حاج من جنسيات مختلفة، إلى المدينة المنورة. كانوا قد قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.
358 ألف حاج من جنسيات مختلفة يصِلون إلى المدينة المنورة
358 ألف حاج من جنسيات مختلفة يصلون إلى المدينة المنورة / AFP
2 يوليو 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، أن أكثر من 358 ألف حاج وحاجّة وصلوا إلى المدينة المنورة عبر المنافذ الجوية والبرية من جنسيات مختلفة، وفق ما أوردت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت أرقام أوردتها الوزارة، أن ما يربو على 289 ألف حاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام.

وأضافت أن مركز الهجرة البري استقبل أكثر من 50 ألف حاج، كما استقبل مركز حجاج البر ما يزيد عن 18 ألف حاج، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأوضحت، أمس الجمعة، أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة، بواقع 12 ألف حاج، ثم يليهم حجاج باكستان بعدد 9350 حاجاً، والهند بعدد 6401 حاج، ثم حجاج نيجيريا بعدد 5135 حاجاً، ثم حجاج إيران بواقع 5028 حاجاً.

وبيّنت الوزارة أن 277 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى الجمعة أكثر من 80 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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