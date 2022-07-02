نظم عدد من أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي مظاهرتين في مدينتين سويديتين لمطالبة حكومة البلاد بالانسحاب من مذكرة تفاهم وقعتها مع تركيا قبل عدة أيام.

والسبت، التقى عدد من أنصار التنظيم في ميدان جارنتورجيت بمدينة غوتنبرغ، حاملين بأيديهم رايات للتنظيم الإرهابي، حسب ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.

وطالب أنصار التنظيم الحكومة السويدية بإلغاء مذكرة التفاهم الثلاثية مع تركيا وفنلندا، رافعين صور متزعم PKK عبد الله أوجلان، السجين في تركيا منذ أكثر من عشرين عاماً.

كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي في السويد.

فيما نظم أنصار التنظيم الإرهابي مظاهرة مشابهة في مدينة مالمو السويدية.

والثلاثاء الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وPKK، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلاً عن المنطقة الحدودية التركية جنوب شرق البلاد.