أدان المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي ونواب وقادة مسلمون في البرلمان بيع لحم الخنزير قرب مدافن للمسلمين في البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي في أوغندا، أشرف موفاوالا، لوكالة الأناضول، إن هذا العمل قد يؤدي إلى انزعاج المسلمين وقد يتسبب بحدوث اعتداءات على أولئك الضالعين في بيع أو شواء لحم الخنزير قرب مواقع دفن المسلمين.

وأضاف: "ما يقومون به هو أمر سيئ للغاية وقد يؤدي إلى اندلاع حروب دينية".

ولفت إلى أن المجلس الديني المشترك الأوغندي والذي يضم أعضاء من جميع الأديان عقد جلسة وأكد أنه يجب على جميع الأوغنديين احترام أديان بعضهم البعض.

وتابع: "على أولئك الذين يبيعون لحم الخنزير قرب أماكننا أن يتوقفوا عن استفزازنا لأن هذا الأمر قد يدفع المسلمين الغاضبين إلى ضربهم".

بدوره، قال الإمام حسن كيبيرو، أحد قادة الجالية المسلمة للأناضول، إنه في المجتمعات الأوغندية إذا مات شخص ما في قرية ما، يحضر جميع القرويين والأقارب، القريبين والبعيدين، بغض النظر عن الدين، مراسم الدفن.

وأضاف أن "أولئك الذين يبيعون لحم الخنزير المشوي يستهدفون مئات الأشخاص الذين يحضرون مراسم الدفن. إنهم يضعون مواقدهم على بعد مسافة قصيرة من المنازل التي تنطلق منها مراسم الدفن، ويبدؤون بشواء لحم الخنزير وبيعه للناس".

ودعا نواب مسلمون في البرلمان الأوغندي إلى ضرورة وقف مثل هذه الاستفزازات، معتبرين أنها تمثل "إساءة للدين ويجب وقفها على الفور".

وقال عضو البرلمان عن منطقة بوسونغورا، في مقاطعة كاسيسي، للأناضول: "إنه لأمر سيئ للغاية. يجب على جميع الأوغنديين احترام أديان بعضهم البعض. إنه لأمر مشين أن يقوم بائعو لحم الخنزير ببيع منتجاتهم في مكان يوجد فيه مسلمون".

وأضاف: "إنه غير حضاري، هو أشبه بإلقاء إنجيل في مسجد.

هناك حاجة إلى تغيير عقلية الضالعين".

من جانبه، قال محمد كاتو، نائب البرلمان عن مقاطعة مبيريزي، إن "القادة المحليين في أوغندا وقادة جميع الأديان في البلاد يجب أن يعلموا الناس احترام عقيدة بعضهم البعض والابتعاد عن العداء فيما بينهم".

وأضاف أن بيع لحم الخنزير في المدافن كان يجري في دائرته الانتخابية، لكنه دعا جميع الضالعين في البيع وأخبرهم أنه حتى لو أرادوا تغطية نفقاتهم عن طريق بيع لحم الخنزير إلى المعزين، فلا ينبغي لهم أبدًا بيعه في الأماكن التي يتجمع فيها أناس من ديانات مختلفة.

من جانبه قال رئيس مقاطعة بيكوي، جيمي كانابي، لوسائل الإعلام المحلية، إنه يدين عملية بيع لحم الخنزير في المقابر، ويجب وقفها على الفور.

كذلك، اعتبر سادات باضولا، قاضي مقاطعة بيكوي (وسط)، بيع لحم الخنزير في أماكن تجمع المسلمين انتهاكاً للحقوق، داعياً السلطات لتمرير لائحة بشأن بيع لحم الخنزير في الأماكن العامة.

كما علق المجلس المشترك بين الأديان في أوغندا على الأمر، وقال إنه يجب على كل أوغندي احترام أديان الآخرين.