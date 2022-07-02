سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 طائرات مُسيرة انطلقت من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه طائرات مسيرة في البحر المتوسط، السبت، وقال الجيش، في بيان إن "طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت 3 طائرات مُسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي الإسرائيلي".
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 طائرات مُسيرة انطلقت من لبنان
الجيش الإسرائيلي قال إن "التحقيق الأولي يظهر أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديداً حقيقياً" / Getty Images
2 يوليو 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتراضه 3 طائرات مُسيرة فوق المياه الاقتصادية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، قال إنها تابعة لـ"حزب الله".

وقال الجيش، في بيان، إن "طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية قامت اليوم (السبت) باعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وذكر أن "المسيرات تابعة لحزب الله (اللبناني) جرى تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو منصة كاريش، حيث جرى اعتراضها في مسافة آمنة منها".

وأوضح أنه "تم اعتراض مُسيّرة واحدة من قبل طائرة حربية أما المُسيرتان الأخيرتان فتم اعتراضهما عبر صاروخ باراك من سفينة صواريخ".

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن "التحقيق الأولي يظهر أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديداً حقيقياً في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

ويسيطر حزب الله على منطقة جنوبي لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعاً غنية بالنفط والغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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