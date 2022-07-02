سياسة
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إلغاء مئات الرحلات الجوية.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟
ألغيت في الولايات المتحدة المئات من الرحلات الجوية، فيما شهدت بقية الرحلات تأخيراً كثيراً. وأوضح مسؤولون أن نقص الكوادر والموظفين، هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الأزمة.
إلغاء مئات الرحلات الجوية.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟
إلغاء المئات من الرحلات الجوية.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة؟ / Getty Images
2 يوليو 2022

سيجد أمريكيون كثر ممن يعتزمون السفر للقاء عائلاتهم في عطلة العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز، أنفسهم، مضطرين إلى تعديل مشاريعهم بعدما ألغت شركات الطيران مئات الرحلات بسبب النقص في طواقمها.

وحتى ظهر السبت، ألغيت نحو 600 رحلة فيما تأخرت أكثر من 2200، وفق الموقع الإلكتروني "فلايتاوار" المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

والجمعة، أعلن الموقع أنه رصد إلغاء 587 رحلة من إجمالي بلغ 3060 رحلة ملغاة في العالم وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى.

وأصبحت هذه المشاكل تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، إذ تعمل شركات الطيران الأمريكية بعدد طواقم أقل بنسبة 15% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وتواجه صعوبات في التعامل مع عودة الإقبال الكبير للمسافرين على الرحلات الجوية.

وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علماً بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلّص بسبب تدابير احتواء كوفيد-19.

ويتحدث خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تفاقم الأوضاع، خصوصاً على صعيد المناخ والجائحة.

والسبت ذكّر وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في تغريدة المسافرين بأن من حقّهم استرداد قيمة تذاكر السفر في حال إلغاء الرحلات.

والخميس أضرب طيارو شركة "دلتا إيرلاينز" للمطالبة برفع أجورهم لتعويضهم الساعات الإضافية التي عملوها.

واعتبر حيسون أمبروسي أحد ممثليهم النقابيين في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن "الإفراط في الحجز (بيع تذاكر السفر) هو بكل صراحة تصرف غير مسؤول. مع الخروج من الجائحة يتم إدراج عدد رحلات يفوق عدد الطيارين".

وشدد أمبروسي على أن الطيارين المرهقين لا نية لديهم لحجز المسافرين، لكنه شدد على أن القضية هي "مسألة سلامة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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