سياسة
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بيلاروس تتهم أوكرانيا باستهداف أراضيها.. ومعارك عنيفة شرقاً في ليسيتشانشك
الجيش الأوكراني يقول إن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق البلاد والتي تشهد معارك عنيفة منذ أيام، "ليست محاصرة"، ليناقض ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي. من جانبه أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن أوكرانيا حاولت قصف منشآت عسكرية في بلاده.
بيلاروس تتهم أوكرانيا باستهداف أراضيها.. ومعارك عنيفة شرقاً في ليسيتشانشك
الجيش الأوكراني يقول إن مدينة  مدينة ليسيتشانشك ليست محاصرة / Reuters
2 يوليو 2022

أعلن الجيش الأوكراني السبت أن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشهد منذ أيام معارك عنيفة، "ليست محاصرة"، مناقضاً بذلك ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني، رسلان موزيتشوك، قال إن "معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك. لحسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني"، نافياً بذلك ما سبق أن أعلنه ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك.

وكان الانفصاليون الموالون لموسكو والمدعومون من القوات الروسية قد أعلنوا السبت أنهم يحاصرون "بالكامل" المدينة الصناعية الواقعة في دونباس.

ونقلت وكالة تاس الروسية، عن ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك أندري ماروتشكو "اليوم احتلت ميليشيا لوغانسك الشعبية (القوات الانفصالية) والقوات المسلحة الروسية آخر المرتفعات الاستراتيجية، ما يسمح لنا بتأكيد أن ليسيتشانسك محاصرة بالكامل".

وكان فيتالي كيسيليف، وهو أيضاً ممثل للانفصاليين، قد أكد لوكالة "تاس" أن المقاتلين "ينتشرون في محيط ملعب شختار" الواقع قرب وسط المدينة التي كانت تضم قبل اندلاع النزاع نحو مئة ألف نسمة.

وليسيتشانسك، هي آخر مدينة كبرى لا تزال خارج سيطرة الروس في لوغانسك إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الصناعية واللتين تسعى موسكو إلى السيطرة عليهما بالكامل.

قصف منشآت عسكرية في بيلاروس

من جانبها نقلت وكالة بيلتا للأنباء التي تديرها الدولة في بيلاروس، عن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، قوله السبت إن أوكرانيا حاولت قصف منشآت عسكرية في أراضي بيلاروس، منذ ثلاثة أيام لكن جرى اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها.

وقال لوكاشينكو، الذي لم يقدم أدلة على هذا الزعم، إن بيلاروس لا تريد حرباً مع أوكرانيا، لكنها ستقاتل إذا حدث غزو لأراضيها.

ولم يدلِ الجيش الأوكراني بتعليق حتى الآن.

ونقلت بيلتا عن لوكاشينكو قوله "إنهم يستفزوننا. سأقول لكم شيئاً: منذ ثلاثة أيام، ربما أكثر قليلاً، جرت محاولة لقصف منشآت عسكرية على أراضي بيلاروس من أراضي أوكرانيا.

"لكن تمكنت الأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات (بانتسير) من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية".

وقال لوكاشينكو إنه لا توجد قوات من بيلاروس تقاتل إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا في إطار ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" هناك.

وروسيا البيضاء حليف وثيق لروسيا وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها في إرسال قوات إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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