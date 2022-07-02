سياسة
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إسرائيل ترسل مراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات في المغرب
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إرسال مراقبين عسكريين للمرة الأولى، إلى المغرب للمشاركة في تدريبات “الأسد الإفريقي 2022” العسكرية.
إسرائيل ترسل مراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات في المغرب
إسرائيل ترسل مراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات في المغرب / AA
2 يوليو 2022

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، السبت، إن مراقبين عسكريين إسرائيليين شاركوا في تدريبات بالمغرب لأول مرة.

وصفت الخطوة بأنها علامة على تحسن العلاقات بعد رفع مستواها في عام 2020.

وقالت الوزارة إن حضور المراقبين الثلاثة في تدريبات “الأسد الإفريقي 2022” الأسبوع الماضي، والتي شاركت فيها أيضاً قوات أمريكية، جاء بعد مشاركة وحدة مغربية لمكافحة الإرهاب في تدريبات عسكرية متعددة الجنسيات في إسرائيل العام الماضي.

وتستمر النسخة الثامنة عشرة من تمرين "الأسد الإفريقي 2022" من 20 إلى 30 يونيو/تموز 2022.

و"الأسد الإفريقي" تمرين عسكري مشترك تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية سنوياً.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وسط رفض من هيئات وأحزاب مغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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