سياسة
3 دقيقة قراءة
فلسطين: فحص رصاصة "أبو عاقلة" سيجرى بسفارة واشنطن بالقدس
أعلن النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب أن فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة سيجرى في السفارة الأمريكية بالقدس ويعاد إلى الجانب الفلسطيني، بعد وصول فريق خبراء أمريكي خصيصاً لهذه المهمة.
فلسطين: فحص رصاصة "أبو عاقلة" سيجرى بسفارة واشنطن بالقدس
This handout file picture obtained from a former colleague of Al-Jazeera's late veteran TV journalist Shireen Abu Aqleh, shows her reporting for the Doha-based news channel from Jerusalem on July 22, 2017. / AFP
3 يوليو 2022

قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب الأحد إن فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة سيجرى في السفارة الأمريكية بالقدس ويعاد إلى الجانب الفلسطيني.

جاء ذلك في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، وذكر فيه أن فريق خبراء أمريكياً وصل خصيصاً "وسيجري الفحص في السفارة الأمريكية في القدس".

وقال إن الموافقة صدرت من جهات الاختصاص في فلسطين "على تسليم هذا المقذوف للجانب الأمريكي لإجراء أعمال الخبرة عليه"، مشدداً على أنه "لم ولن يجري تسليم هذا المقذوف للجانب الإسرائيلي ولا حتى إطلاعهم عليه".

وأضاف وجود ضمانات أمريكية "بأن هذا الفحص سيجري من قبلهم، وأنه لن تكون من الجانب الإسرائيلي مشاركة أثناء العملية".

وقال النائب العام إن الجانب الفلسطيني على ثقة بتحقيقاته "والنتائج التي توصلنا إليها، وإن اغتيال شيرين أبو عاقلة جرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنه لم يكن لأي من المسلحين الفلسطينيين وجود عند استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأعرب عن ثقته بالجانب الأمريكي لوجود "ضغوط على الإدارة الأمريكية من داخل الكونغرس، للتدخل وأن تكون لهم إجراءات حقيقية جدية في هذا الملف".

كما أوضح أن المقذوف "يفترض أن يجري تسليمه اليوم لنا"، مبيناً أن النتائج لن تكون هي الفيصل في هذا الملف "بل بينة من البينات العديدة الموجودة في النيابة العامة".

وفي وقت سابق السبت أعلنت السلطة الفلسطينية موافقتها على إجراء الولايات المتحدة فحصاً جنائياً على الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف لإذاعة الجيش الأحد إن الإسرائيليين سيفحصون بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت الصحفية أبو عاقلة.

وفي 26 مايو/آذار الماضي أعلن الخطيب نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، التي خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي "من دون تحذير مسبق".

وفي 11 مايو/أيار الماضي قتلت مراسلة قناة الجزيرة القطرية التي تحمل الجنسية الأمريكية برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة مثل قناة CNN ووكالة أسوشيتد برس وصحيفتي واشنطن بوست ونيويوك تايمز قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها وخلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت قناة الجزيرة تحقيقاً توصل إلى النتيجة ذاتها.

من جهته اعتبر الجيش الإسرائيلي أن ما حدث كان "حادثاً عملياتياً جرى خلال حملة اعتقالات في مخيم جنين، حيث اندلع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us