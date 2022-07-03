قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب الأحد إن فحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة سيجرى في السفارة الأمريكية بالقدس ويعاد إلى الجانب الفلسطيني.

جاء ذلك في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، وذكر فيه أن فريق خبراء أمريكياً وصل خصيصاً "وسيجري الفحص في السفارة الأمريكية في القدس".

وقال إن الموافقة صدرت من جهات الاختصاص في فلسطين "على تسليم هذا المقذوف للجانب الأمريكي لإجراء أعمال الخبرة عليه"، مشدداً على أنه "لم ولن يجري تسليم هذا المقذوف للجانب الإسرائيلي ولا حتى إطلاعهم عليه".

وأضاف وجود ضمانات أمريكية "بأن هذا الفحص سيجري من قبلهم، وأنه لن تكون من الجانب الإسرائيلي مشاركة أثناء العملية".

وقال النائب العام إن الجانب الفلسطيني على ثقة بتحقيقاته "والنتائج التي توصلنا إليها، وإن اغتيال شيرين أبو عاقلة جرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنه لم يكن لأي من المسلحين الفلسطينيين وجود عند استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأعرب عن ثقته بالجانب الأمريكي لوجود "ضغوط على الإدارة الأمريكية من داخل الكونغرس، للتدخل وأن تكون لهم إجراءات حقيقية جدية في هذا الملف".

كما أوضح أن المقذوف "يفترض أن يجري تسليمه اليوم لنا"، مبيناً أن النتائج لن تكون هي الفيصل في هذا الملف "بل بينة من البينات العديدة الموجودة في النيابة العامة".

وفي وقت سابق السبت أعلنت السلطة الفلسطينية موافقتها على إجراء الولايات المتحدة فحصاً جنائياً على الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف لإذاعة الجيش الأحد إن الإسرائيليين سيفحصون بحضور أمريكي الرصاصة التي قتلت الصحفية أبو عاقلة.

وفي 26 مايو/آذار الماضي أعلن الخطيب نتائج تحقيقات النيابة العامة الفلسطينية، التي خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص قناص إسرائيلي "من دون تحذير مسبق".

وفي 11 مايو/أيار الماضي قتلت مراسلة قناة الجزيرة القطرية التي تحمل الجنسية الأمريكية برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وكانت مؤسسات صحفية أمريكية رائدة مثل قناة CNN ووكالة أسوشيتد برس وصحيفتي واشنطن بوست ونيويوك تايمز قد نشرت تحقيقات خاصة أجرتها وخلصت إلى أن أبو عاقلة قُتلت برصاص إسرائيلي، كما أجرت قناة الجزيرة تحقيقاً توصل إلى النتيجة ذاتها.

من جهته اعتبر الجيش الإسرائيلي أن ما حدث كان "حادثاً عملياتياً جرى خلال حملة اعتقالات في مخيم جنين، حيث اندلع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين فلسطينيين".