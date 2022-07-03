سياسة
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تستخدم لغة مضللة.. منظمة أوروبية تتهم غوغل بالحد من حماية بيانات المستهلكين
اتهمت منظمة المستهلك الأوروبية “BEUC” شركة غوغل بالحد من حماية بيانات المستهلكين عند إنشاء حسابات جديدة، مشيرة إلى أن غوغل تستخدم لغة غير واضحة وغير كاملة ومضللة في هذا الشأن.
تستخدم لغة مضللة.. منظمة أوروبية تتهم غوغل بالحد من حماية بيانات المستهلكين
منظمة أوروبية تتهم غوغل بالحد من حماية بيانات المستهلكين / Getty Images
3 يوليو 2022

قالت منظمة المستهلك الأوروبية “BEUC” السبت إن شركة غوغل تفرض على المستخدمين قبول خيارات تحد من حماية بياناتهم عند إنشاء حسابات جديدة.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “10 جمعيات أوروبية لحماية المستهلك قدمت شكوى ضد غوغل، متهمة عملاق الإنترنت الأمريكي بالسعي للحصول على مزيد من البيانات الخاصة للمستخدمين بغرض الحفاظ على نمو أعمالها“، حسب موقع “يورو نيوز” الأوروبي.

وأوضح البيان أن “غوغل تستخدم لغة غير واضحة وغير كاملة ومضللة تدفع المستخدمين إلى خيارات أقل حماية لبياناتهم الشخصية“.

وقال ديفيد مارتن وهو مسؤول قانوني بمنظمة المستهلك الأوروبية إن “نموذج أعمال غوغل يعتمد على جمع هذه البيانات الشخصية واستغلالها لأغراض مختلفة، وتحديداً لأغراض إعلانية مستهدفة، وهي المصدر الرئيسي لدخل الشركة“، حسب البيان نفسه.

ومن المقرر أن تتعامل هيئة البيانات الآيرلندية مع الشكوى المقدمة من منظمات حماية المستهلك ضد غوغل التي تتخذ من مدينة دبلن مقراً أوروبياً لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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