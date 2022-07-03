سياسة
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دراسة تكشف خطورة السفر إلى الفضاء على عظام الإنسان
ألقت دراسة علمية الضوء على مخاطر السفر إلى الفضاء على صحة عظام الإنسان بسبب ظروف الجاذبية الصغرى في الفضاء وكيف يمكن تخفيف تلك التأثيرات.
دراسة تكشف خطورة السفر إلى الفضاء على عظام الإنسان
دراسة علمية تسلط الضوء على مخاطر السفر إلى الفضاء على صحة عظام الإنسان  / Others
3 يوليو 2022

تعطي دراسة عن فقدان العظام لدى 17 رائد فضاء سافروا على متن محطة الفضاء الدولية فهماً أكثر اكتمالاً لتأثير السفر إلى الفضاء على جسم الإنسان والخطوات التي يمكن أن تخفف من ذلك.

وجمعت الدراسة بيانات جديدة عن انخفاض كثافة العظام لدى رواد الفضاء بسبب ظروف الجاذبية الصغرى في الفضاء وإلى أي مدى يمكن استعادة كثافة المعادن في العظام على الأرض. وشملت الدراسة 14 رائد فضاء وثلاث رائدات فضاء، متوسط ​​أعمارهم 47 عاماً، وتراوحت الفترة التي قضوها في الفضاء من أربعة إلى سبعة أشهر، بمتوسط نحو خمسة أشهر ونصف.

وبعد عام من عودتهم إلى الأرض أظهرت الاختبارات انخفاضاً في المتوسط بنسبة 2.1% في كثافة المعادن العظمية في قصبة الساق وانخفاضاً في قوة العظام بنسبة 1.3% لدى رواد الفضاء. ولم يستعد تسعة منهم كثافة المعادن في عظامهم بعد رحلة الفضاء وأصيبوا بفقدان دائم.

وقالت لي جابل الأستاذة بجامعة كالجاري وعالمة التمارين الرياضية والمعدة الرئيسية للدراسة التي جرى نشرها الأسبوع الماضي في دورية (ساينتفك ريبورتس) "التقارير العلمية": "نحن نعلم أن رواد الفضاء يفقدون العظام في رحلات الفضاء التي تستمر فترة طويلة. ما هو جديد في هذه الدراسة أننا تابعنا رواد الفضاء لمدة عام واحد بعد سفرهم إلى الفضاء لفهم ما إذا كانت العظام تتعافى وكيف تتعافى".

وأضافت: "أصيب رواد الفضاء بفقدان كبير في العظام خلال رحلات الفضاء التي استمرت ستة أشهر، وهي عملية نتوقع أن نراها في كبار السن على مدى عشرين سنة على الأرض، واستعادوا نصف ما فقدوه بعد عام واحد على الأرض".

وتحدث المشكلة لأن العظام التي عادة ما تحمل وزناً على الأرض لا تحمل وزناً في الفضاء. وقالت جابل إن على وكالات الفضاء تعزيز الإجراءات المضادة، أي أنظمة التمارين والتغذية، للمساعدة في منع فقدان العظام.

ويمثل السفر إلى الفضاء تحديات مختلفة لجسم الإنسان وهي تشكل مخاوف رئيسية لوكالات الفضاء مع تخطيطها لاستكشافات جديدة. وعلى سبيل المثال تهدف إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر مجدداً، وهي مهمة مخطط لها الآن في عام 2025 على أقرب تقدير.

وقد يكون ذلك مقدمة لتنفيذ رواد الفضاء مهام في المستقبل إلى المريخ أو البقاء طويل الأمد على سطح القمر.

وقالت جابل: "تؤثر الجاذبية الصغرى على كثير من أجهزة الجسم بما في ذلك العضلات والعظام".

وأضافت: "يعاني القلب والأوعية الدموية أيضاً تغييرات. فمن دون الجاذبية التي تسحب الدم نحو أقدامنا يحدث تحول بالسوائل يؤدي إلى تجمع مزيد من الدم في الجزء العلوي من أجسام رواد الفضاء. وهذا يمكن أن يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية والرؤية.

وتابعت: "الإشعاع يمثل أيضاً مصدر قلق صحي كبير لرواد الفضاء لأنه كلما ابتعدوا عن الأرض زاد تعرضهم لإشعاع الشمس وزاد خطر الإصابة بالسرطان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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