قال حاكم منطقة "بيلجورود" الروسية فياتيسلاف جلادكوف إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما لحقت أضرار بعشرات المباني السكنية في المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية، عقب أنباء عن وقوع عدة انفجارات في المدينة.

وأضاف جلادكوف أن 11 بناية سكنية على الأقل و39 منزلاً خاصاً لحقت بهم أضرار، مشيراً إلى دمار خمسة منازل بالكامل، وكان جلادكوف قال في وقت سابق إن "الواقعة" قيد التحقيق.

وأوضح أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح وجرى نقل اثنين إلى المستشفى بينهم طفل في العاشرة، فيما لم يصدر رد فعل بعد من أوكرانيا على هذه الأنباء.

ويبلغ عدد سكان مدينة بيلجورود 400 ألف شخص وتقع على بعد 40 كيلومتراً تقريباً شمالي الحدود مع أوكرانيا، وهي المركز الإداري لمنطقة بيلجورود.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هجمات سابقة لكنها وصفت تلك الحوادث بأنها رد على الهجوم الروسي الذي استهدف أراضيها.

وفي وقت سابق السبت ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية دمرّت خمسة مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس وميكولايف باستخدام أسلحة عالية الدقة، وقصفت أيضاً ثلاثة مواقع تخزين في منطقة زابوريجيا.

من جانبه أعلن الجيش الأوكراني أن مدينة ليسيتشانشك الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تشهد منذ أيام معارك عنيفة "ليست محاصرة"، مناقضاً بذلك ما أعلنه انفصاليون يدعمهم الجيش الروسي.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم الحرس الوطني الأوكراني رسلان موزيتشوك، أن "معارك عنيفة تدور في محيط ليسيتشانسك، لحسن الحظ أن المدينة ليست محاصرة وهي تحت سيطرة الجيش الأوكراني"، نافياً بذلك ما سبق أن أعلنه ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك.

والسبت أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو والمدعومون من القوات الروسية أنهم يحاصرون "بالكامل" المدينة الصناعية الواقعة في دونباس.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ممثل للقوات الانفصالية في لوغانسك، أندري ماروتشكو: "اليوم احتلت مليشيا لوغانسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية آخر المرتفعات الاستراتيجية، ما يسمح لنا بالتأكيد أن ليسيتشانسك محاصرة بالكامل".

وليسيتشانسك هي آخر مدينة كبرى لا تزال خارج سيطرة الروس في لوغانسك، إحدى مقاطعتي منطقة دونباس الصناعية اللتين تسعى موسكو للسيطرة عليهما بالكامل.

وتصف موسكو أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح جارتها وحمايتها من الفاشيين، وتقول أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب إن المزاعم المتعلقة بالفاشية لا أساس لها وإن الحرب عمل عدواني ليس له ما يبرره.