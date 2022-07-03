سياسة
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أوزبكستان تعلن حالة الطوارئ في "قرقل باغستان" ذاتية الحكم
أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف حالة الطوارئ في جمهورية قرقل باغستان على خلفية احتجاجات شهدتها المنطقة إثر جدل حول وضعها الدستوري وتأسيس رئاسة لجنة حالة الطوارئ في قرقل باغستان بموجب المرسوم، وعُيّن قائد الحرس الوطني رستم جوراييف رئيساً لها.
أوزبكستان تعلن حالة الطوارئ في "قرقل باغستان" ذاتية الحكم
أوزبكستان تعلن حالة الطوارئ في "قرقل باغستان" ذاتية الحكم / AA
3 يوليو 2022

أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف السبت حالة الطوارئ في جمهورية قرقل باغستان ذاتية الحكم غربي البلاد لمدة شهر، على خلفية احتجاجات شهدتها المنطقة إثر جدل حول وضعها الدستوري.

وبموجب المرسوم الذي وقعه ميرضيايف تعلن حالة الطوارئ في جمهورية قرقل باغستان حتى 2 أغسطس/آب المقبل، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وضمان مراعاة القوانين والحفاظ على النظام العام.

ووفق المرسوم يمنع التجول في قرقل باغستان من الساعة 21.00 مساء إلى 07.00 صباحاً، إضافة إلى تشديد حراسة المباني الحساسة وتقييد حركة الدخول والخروج إلى المنطقة وإلغاء الفاعليات العامة ومنها الرياضية والترفيهية.

فيما جرى تأسيس رئاسة لجنة حالة الطوارئ في قرقل باغستان بموجب المرسوم، وعُيّن قائد الحرس الوطني رستم جوراييف رئيساً لها.

وفي وقت سابق السبت زار الرئيس الأوزبكي مدينة نكوص عاصمة قرقل باغستان والتقى وجهاء المنطقة.

وفي كلمته خلال الزيارة طمأن ميرضيايف أهالي المدينة بأن أوزبكستان لن تغير المواد الدستورية المتعلقة بوضع قرقل باغستان.

وفي الفترة الأخيرة ثار جدل بين الرأي العام الأوزبكي إثر مناقشة مقترحات بشأن تعديل مواد في دستور قرقل باغستان تتعلق بوضع الجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي.

والجمعة أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية تنظيم مجموعة من المواطنين مظاهرة في مدينة نكوص بعد أن "أساؤوا فهم" التعديلات المقترحة في دستور البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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